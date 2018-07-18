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Descatalogado
HP6609/01
Excelente apurado para una piel suave como la seda
Entra en el mundo de la depilación con este nuevo sistema de Philips, que elimina de raíz incluso el vello más corto, dejando la piel suave como la seda durante semanas. Incluye un conjunto de accesorios para nuevas usuarias, que te ayudará a conseguir los mejores resultados.
Para todo el cuerpo
accesorio para la línea del bikini
Para mantener en todo momento el máximo contacto con la piel y relajarla al mismo tiempo. Este accesorio mantiene la depiladora en el ángulo óptimo para eliminar el vello de la forma más eficaz.
Levanta incluso el vello más corto para conseguir una depilación más apurada, al tiempo que relaja la piel para eliminar el vello con más suavidad
Especialmente indicado para la piel más sensible, permite una depilación suave de las zonas delicadas.
3.0
de 4
2
Reseñas
Eliana
18/07/2018
Italia
Comodità
Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Epilatore
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Epilatore
Flor18
27/06/2014
España
Este producto no me sirvio.
La depiladora no me sirvio para depilarme, por que lo unico que logro fue encarnarme los bellos, sacarme algunos de raíz y otros recortarlos! el cabezal de recorte es el unico que utilizo, y hace poco empezo a fallar! es lo unico que utilizo de la depiladora y ya no funciona bien.. que solución pueden darme?
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora