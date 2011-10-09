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Descatalogado
Seca, peina y da forma a tu cabello como a ti te gusta
Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2200 W de potencia de secado profesional e ionizador 4 veces más potente y varios ajustes, lo que supone grandes y brillantes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.
2200 W
Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Mejora tu cabello de forma intensa con el ionizador. Este secador emite 4 veces más iones con carga negativa que otros secadores. Este excepcional ionizador elimina más electricidad estática, acondiciona el cabello y suaviza las cutículas El resultado es un brillo genial y un cabello sin encrespado. Haz que el cabello brille.
La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.
4.2
de 4
16
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
andrea1961
09/10/2011
United Kingdom
this hairdryer is powerfull and light
i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8183/07 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8183/07 Hairdryer
Filip
03/12/2013
België
Redelijk tevreden
Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn
Tjep65
19/08/2012
Nederland
Het is een uitstekende föhn
Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn
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Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn