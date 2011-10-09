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Descatalogado

SalonDry ControlSecador

HP8183/00

4.2

| (16) Reseñas | 94% ha recomendado este producto

Seca, peina y da forma a tu cabello como a ti te gusta

Controla el secado de tu cabello con SalonDry Control. Cuenta con 2200 W de potencia de secado profesional e ionizador 4 veces más potente y varios ajustes, lo que supone grandes y brillantes resultados, tanto de secado, como de fijación y moldeado.

Ver todos los beneficios

Secador SalonDry Control

Seca, peina y da forma a tu cabello como a ti te gusta

  • 2200 W

Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2200 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2200 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Ionizador 4 veces más potente para conseguir un brillo excepcional

Ionizador 4 veces más potente para conseguir un brillo excepcional

Mejora tu cabello de forma intensa con el ionizador. Este secador emite 4 veces más iones con carga negativa que otros secadores. Este excepcional ionizador elimina más electricidad estática, acondiciona el cabello y suaviza las cutículas El resultado es un brillo genial y un cabello sin encrespado. Haz que el cabello brille.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

16

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

3
2

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

this hairdryer is powerfull and light

i decided to buy this particular hairdryer as i used one at a friends house and was very impressed with the design, power and features of it, it is far more superior than my previous hair dryer despite it being a well branded model,i especially liked the long power cord for ease of use and the weight making it a pleasure to hold for long periods of time

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8183/07 Hairdryer

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Esta reseña se realizó para HP8183/07 Hairdryer

03/12/2013

België

België

Redelijk tevreden

Is nogal lomp, wat meer elegantie, makkelijker in de hand liggend zou beter zijn.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn

19/08/2012

Nederland

Nederland

Het is een uitstekende föhn

Het apparaat werkt naar zoals verwacht. Het is een uitstekende föhn. Zeer zeker geen miskoop. De föhn ligt prettig in de hand en is handelbaar.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP8183/00 Föhn

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