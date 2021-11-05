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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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DryCare AdvancedSecador de cabello

HP8230/00

4.6
| (176) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
Protegé tu cabello y disfrutá al mismo tiempo un secado rápido. Gracias a los variados ajustes de velocidad y temperatura podés disfrutar el tipo de secado que deseás o elegí ThermoProtect para obtener un secado rápido y a una temperatura constante que protege tu cabello.
Ver todos los beneficios

con boquilla de 14 mm para dar forma

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

  • ThermoProtect

  • 2100 W

  • 6 ajustes de calor y velocidad

  • Cool Shot

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfruta del mismo flujo potente de aire y consigue unos resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Profesional de 2100 W para resultados de peluquería perfectos

Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

Seis posiciones flexibles de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y el calor necesarios pueden ajustarse fácilmente para crear un peinado perfecto. Las seis posiciones diferentes garantizan un control completo para conseguir un peinado preciso y con personalidad.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 4

176

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

1

05/11/2021

España

España

Comprador verificado

Me gusta mucho

Tiene bastante potencia y no es muy ruidoso. Me gusta.

Ventajas

Varias temperaturas a elegir, poco ruido, buena potencia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello

20/06/2021

España

España

Comprador verificado

Potente y económico

Por ahora no tengo queja, cumple perfectamente. Es económico y muy potente

Ventajas

Relación calidad-precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced HP8230/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

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16/04/2021

España

España

Secador de pelo

Es el mejror secador que he probado sin duda: no pesa, tiene una potencia brutal, me seca el pelo en nada de tiempo y mira que tengo pelo y largo, no electriza el pelo como otros, dispone de boca de seca y difusor, tiene dos velocidades, y el diseño es realmente bonito

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Secador

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para ThermoProtect HP8217/00 Secador

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