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Descatalogado

Plancha de pelo KeraShine

HP8316/00

Tratamiento de brillo para un cabello suave como la seda

Esta plancha de pelo Philips KeraShine con tecnología iónica y revestimiento con queratina te ayudará a conseguir el estilo y pelo bonito que deseas en menos tiempo. Las placas extra grandes se han diseñado para cabellos gruesos o largos, para minimizar los daños.

Ver todos los beneficios

Tratamiento de brillo para un cabello suave como la seda

  • Cerámica con queratina

  • Cuidado iónico

  • Placas extraanchas

Placas suaves como la seda y una menor exposición al calor

Placas suaves como la seda y una menor exposición al calor

Disfruta de estilo y cuidado con la tecnología SilkPro Care de Philips. Las placas más suaves que la seda se deslizan a través del pelo con una temperatura optimizada, lo que minimiza la fricción y se traduce en una menor exposición al calor. Tu pelo quedará liso, bonito y suave como la seda.

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizado fácil y un acabado brillante

Esta plancha de pelo cuenta con placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizamiento ultrasuave y el resultado más brillante.

Más cuidado gracias al ionizador y un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu pelo al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. El resultado es un pelo suave y sin encrespado con un atractivo brillo.

Especificaciones técnicas

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