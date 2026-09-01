Placas suaves como la seda y una menor exposición al calor

Disfruta de estilo y cuidado con la tecnología SilkPro Care de Philips. Las placas más suaves que la seda se deslizan a través del pelo con una temperatura optimizada, lo que minimiza la fricción y se traduce en una menor exposición al calor. Tu pelo quedará liso, bonito y suave como la seda.