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Descatalogado
HP8316/00
Tratamiento de brillo para un cabello suave como la seda
Esta plancha de pelo Philips KeraShine con tecnología iónica y revestimiento con queratina te ayudará a conseguir el estilo y pelo bonito que deseas en menos tiempo. Las placas extra grandes se han diseñado para cabellos gruesos o largos, para minimizar los daños.
Cerámica con queratina
Cuidado iónico
Placas extraanchas
Disfruta de estilo y cuidado con la tecnología SilkPro Care de Philips. Las placas más suaves que la seda se deslizan a través del pelo con una temperatura optimizada, lo que minimiza la fricción y se traduce en una menor exposición al calor. Tu pelo quedará liso, bonito y suave como la seda.
Esta plancha de pelo cuenta con placas cerámicas con queratina para disfrutar de un deslizamiento ultrasuave y el resultado más brillante.
Mejora tu pelo al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el pelo y suavizan las cutículas para intensificar el brillo. El resultado es un pelo suave y sin encrespado con un atractivo brillo.
Opiniones