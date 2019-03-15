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Descatalogado
Cabello liso y brillante de una forma sencilla
Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha para el pelo Essential Care te permiten obtener el peinado liso que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.
Placas más largas (100 mm)
Temperatura profesional de 210 °C
Placas cerámicas
Las placas más largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
El período de calentamiento de la plancha es muy corto, lo que te permite empezar a utilizarla en tan solo 60 segundos
4.2
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
rociopl
15/03/2019
España
Gran calidad a un buen precio
Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
jeanmanath
18/12/2015
France
Comprador verificado
Produit de bonne qualité
Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Sí, recomiendo este producto
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moni36
11/12/2013
España
Buena relación calidad-precio
Muy sorprendida con este producto. Al ser tan economico dude de su eficacia y calidad, pero la verdad cada día estoy más contenta con mi plancha de pelo philips HP8319/00 Essential Care cerámica. Facil manejo, muy buenos resultados y un precio muy asequible. En resumen, una buena compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8319/00 Essential Care
Sí, recomiendo este producto
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