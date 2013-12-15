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Descatalogado

Essential Care, iónico

HP8320/00

4.6

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Alisado sencillo con brillo de iones

Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha para el pelo Essential Care con cuidado iónico te permiten obtener el peinado liso y brillante que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.

Ver todos los beneficios

con placas de 100 mm

Alisado sencillo con brillo de iones

  • Placas cerámicas más largas (100 mm)

  • Temperatura profesional de 210 °C

  • Ionizador

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Placas largas para un alisado rápido y fácil

Las placas más largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Más cuidado gracias al ionizador y consigue un pelo brillante y sin encrespado

Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.

Temperatura profesional (210 °C) para un resultado perfecto

Temperatura profesional (210 °C) para un resultado perfecto

Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 4

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

15/12/2013

España

España

manejable,magnífica relación calidad-precio

Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

23/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

beutiful product

I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/03 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/03 Straightener

21/12/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Geweldig product

Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion

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