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Descatalogado
Alisado sencillo con brillo de iones
Diseñadas especialmente para ofrecer un uso fácil y rápido, las placas más largas de la nueva plancha para el pelo Essential Care con cuidado iónico te permiten obtener el peinado liso y brillante que deseas de forma más rápida, manteniendo la suavidad en tu pelo.
Placas cerámicas más largas (100 mm)
Temperatura profesional de 210 °C
Ionizador
Las placas más largas permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
Mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones de carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo.
Esta elevada temperatura te permite cambiar la forma del pelo y conseguir el look perfecto que deseas.
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4.6
de 4
5
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
myriamab
15/12/2013
España
manejable,magnífica relación calidad-precio
Plancha muy manejable por su poco peso y su cable giratorio.Mientras te peinas,suelta iones que evitan el encrespamiento y dan brillo.Ideal también para hacer ondas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
UDani
23/12/2014
United Kingdom
beutiful product
I purchased it 10 days ago. it working fine. heats up quickly, it has two heat temperature options and I can lock it when I am not using it which is a great feature. loving this straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/03 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/03 Straightener
JuliaSnijkers
21/12/2015
Nederland
Comprador verificado
Geweldig product
Een geweldige stijltang die precies doet wat hij hoort te doen. De stijltang wordt heet genoeg om goed te stijlen, ziet er goed uit, is handig in gebruik en geeft extra bescherming voor het haar. Je merkt meteen dat het minder slecht is voor je haar dan andere stijltangen zonder ionenconditioner, echt super.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8320/00 Essential Care ion