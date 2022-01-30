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  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
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  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo
  • Conserva la hidratación natural de tu pelo

Descatalogado

MoistureProtectPlancha para el pelo

HP8372/00

4.3
| (127) Reseñas | 89% ha recomendado este producto
Conserva la hidratación natural de tu pelo
La tecnología del sensor protege el equilibrio hídrico del cabello. El sensor analiza el cabello 30 veces por segundo y adapta la temperatura para conservar su hidratación natural. Hasta un 63 % de conservación de la humedad (medición realizada tras una pasada en 2013).
Ver todos los beneficios

Para un brillo saludable

Conserva la hidratación natural de tu pelo

  • Tecnología MoistureProtect

  • Iónico

  • Placas cerámicas flotantes

Protección de la humedad perfecta con innovador sensor

Protección de la humedad perfecta con innovador sensor

El sensor diagnostica el pelo 30 veces por segundo y adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.

Evita la electricidad estática para un pelo suave, brillante y sin encrespado

Evita la electricidad estática para un pelo suave, brillante y sin encrespado

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.

Aplica menos presión en el pelo para reducir el riesgo de rotura

Aplica menos presión en el pelo para reducir el riesgo de rotura

Las placas flotantes se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto protege el folículo piloso de daños y, además, reduce la posibilidad de rotura del cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.3

de 4

127

Reseñas

89%

ha recomendado este producto

30/01/2022

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Amazing product

A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener

05/01/2022

Nederland

Nederland

Fantastisch product

Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Straightener

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Straightener

18/01/2021

Deutschland

Deutschland

Keine Schädigung der Haare

Das Glätteisen ist wirklich zu empfehlen, denn meine Haare tragen weniger Schaden durch die Hitze. Die max. Temperatur von 200° reicht dabei auch vollkommen aus um dickeres Haar zu stylen. Das Design ist auch sehr ansprechend. Zudem liegt das Glätteisen sehr gut in der Gand um beispielsweise Locken zu kreieren. Das erhiten auf die gewünschte Stufe dauert ebenfalls nicht lange und es wird angezeigt wann das Gerät bereit ist für den Gebrauch.

Ventajas

Weniger Schädigung, schnelles Erhitzen, liegt gut in der Hand

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter

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  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.