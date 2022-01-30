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Descatalogado
Tecnología MoistureProtect
Iónico
Placas cerámicas flotantes
El sensor diagnostica el pelo 30 veces por segundo y adapta la temperatura para conservar la hidratación natural.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado.
Las placas flotantes se mueven para ajustar la presión sobre el cabello. Esto protege el folículo piloso de daños y, además, reduce la posibilidad de rotura del cabello.
4.3
de 4
127
Reseñas
89%
ha recomendado este producto
ZebraThree
30/01/2022
United Kingdom
Comprador verificado
Amazing product
A gift for someone. They have told me it is an exceptional product. Easy to use, and better than some.other more expensive "hair specialist" products.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/03 Hair Straightener
05/01/2022
Nederland
Fantastisch product
Stijlt super snel en makkelijk. Wel duur maar ik heb het idee dat mijn haar oprecht gezonder is.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Straightener
Aylin44
18/01/2021
Deutschland
Keine Schädigung der Haare
Das Glätteisen ist wirklich zu empfehlen, denn meine Haare tragen weniger Schaden durch die Hitze. Die max. Temperatur von 200° reicht dabei auch vollkommen aus um dickeres Haar zu stylen. Das Design ist auch sehr ansprechend. Zudem liegt das Glätteisen sehr gut in der Gand um beispielsweise Locken zu kreieren. Das erhiten auf die gewünschte Stufe dauert ebenfalls nicht lange und es wird angezeigt wann das Gerät bereit ist für den Gebrauch.
Ventajas
Weniger Schädigung, schnelles Erhitzen, liegt gut in der Hand
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para MoistureProtect HP8372/00 Haarglätter