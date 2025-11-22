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AdvancedMoldeador

HP8657/00

3.7

| (144) Reseñas

Varios peinados con cuidado adicional

Philips Air Styler Advanced para peinarte de forma sencilla a diario. El aire caliente se distribuye uniformemente por todo el cepillo, mientras que el cuidado iónico ayuda a que el cabello brille más.

Ver todos los beneficios

Varios peinados con cuidado adicional

  • 5 accesorios para dar forma al cabello

  • Distribución uniforme del calor

  • 4 veces más iones*

  • Temperatura ThermoProtect

Menos sobrecalentamiento con la tecnología de distribución uniforme del calor

La tecnología de distribución uniforme del calor protege al máximo el cabello contra el sobrecalentamiento y, por tanto, ayuda a mantenerlo sano y brillante.

Con cuidado iónico 4 veces mayor*

El moldeador mejora tu cabello al instante con el ionizador. Los iones negativos cargados eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave y sin encrespado con un atractivo brillo.

5 accesorios

El moldeador Air Styler cuenta con 5 accesorios para crear diferentes peinados, desde un alisado natural hasta ondas definidas y volumen en las raíces.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.7

de 4

144

Reseñas

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Fecha de uso 2024-10-22

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Fecha de uso 2024-10-22

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Ventajas

viele praktische Funktionen

Contras

nicht der leiseste

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Fecha de uso 2024-06-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Fecha de uso 2024-06-29

25/07/2024

Italia

Italia

Comprador verificado

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Ventajas

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Contras

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Fecha de uso 2023-06-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Fecha de uso 2023-06-25

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Avisos legales

  1. frente al modelo HP8656

  2. En el cepillo plano