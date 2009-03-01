Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
HQ30
Afeitada al ras
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
AFEITADORA CON 2 CABEZALES A PILAS
total
recurring payment
Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.
Hasta 60 minutos de afeitado sin cable.
Este exclusivo sistema de doble cuchilla de afeitadora Philips levanta suavemente el pelo para conseguir un corte increíblemente apurado.
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.