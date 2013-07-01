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Descatalogado

cabezales de afeitado

HQ5/50

4.2

| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto

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Tecnología de afeitado Súper Levanta y Corta con sistema de doble cuchilla

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Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.

Micro-ranuras para un afeitado más apurado

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Opiniones

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4.2

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3
2

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads

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Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

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Esta reseña se realizó para HQ5/50 shaving heads

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04/01/2012

Deutschland

Deutschland

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Esta reseña se realizó para HQ5/50 Scherköpfe

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