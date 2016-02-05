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Descatalogado
Cortapatillas ancho ideal para arreglar las patillas y el bigote.
El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.3
de 4
6
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Ignaciosambola
05/02/2016
España
Comprador verificado
excelente
Excelente producto, acabado, rendimiento y estética
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica
dany59
15/07/2012
France
très bon rapport qualité prix
bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
BESLOV
16/10/2011
France
ce produit est fiable
Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique