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  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado
  • Afeitado cómodo y apurado

Descatalogado

7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7100/16

3.3
| (6) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora está equipada con un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales de afeitado ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cortapatillas desplegable accionado por resorte

Cortapatillas ancho ideal para arreglar las patillas y el bigote.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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3.3

de 4

6

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

3

05/02/2016

España

España

Comprador verificado

excelente

Excelente producto, acabado, rendimiento y estética

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Afeitadora eléctrica

15/07/2012

France

France

très bon rapport qualité prix

bon produit facile d'utilisation rasage en douceur pas irritant a conseiller

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

16/10/2011

France

France

ce produit est fiable

Je me rase avec ce produit,avec satisfaction,depuis plus de deux ans.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7100/17 Rasoir électrique

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