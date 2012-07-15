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  • Afeitado cómodo y apurado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ7140/17

4
| (21) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora está equipada con un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales de afeitado ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta. La afeitadora también es totalmente lavable.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Afeitadora lavable

Esta afeitadora Philips resistente al agua se puede lavar fácilmente bajo el grifo.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.0

de 4

21

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 