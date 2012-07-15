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El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
Esta afeitadora Philips resistente al agua se puede lavar fácilmente bajo el grifo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.0
de 4
21
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.