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Descatalogado
HQ7160/16
Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.
Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
3.8
de 4
4
Reseñas
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat