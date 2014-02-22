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  • Afeitado cómodo y apurado
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Descatalogado

7000 seriesAfeitadora eléctrica

HQ7160/16

3.8
| (4) Reseñas
Afeitado cómodo y apurado
Esta afeitadora está equipada con un exclusivo sistema de corte de precisión. Tiene cabezales de afeitado ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta. La afeitadora también es totalmente lavable.
Ver todos los beneficios

Afeita incluso los pelos más cortos

Afeitado cómodo y apurado

Cabezales flotantes individualmente

Cabezales flotantes individualmente

Facilitan un mayor contacto de las cuchillas de la afeitadora Philips con la piel, para un apurado excepcional.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

Cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

4

Reseñas

4
1

22/02/2014

France

France

Toujour fidèle depuis 8 ans !

Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

02/06/2012

België

België

rasage impeccable

simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

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09/10/2011

Nederland

Nederland

prima te hanteren

lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

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Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

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