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Descatalogado
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado apurado y cómodo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello.
Recortador ancho ideal para arreglar las patillas y el bigote.
4.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat