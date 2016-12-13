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  • Para un afeitado más rápido y más apurado
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Speed-XLAfeitadora eléctrica

HQ8100

3.8
| (13) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Para un afeitado más rápido y más apurado
Los avanzados cabezales de afeitado Speed-XL proporcionan un 50% más de superficie de afeitado* para un afeitado más rápido y apurado. *Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
Ver todos los beneficios
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

50% más de superficie de afeitado

Para un afeitado más rápido y más apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

13

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

2

13/12/2016

United Kingdom

United Kingdom

Totally satisfied owner/user

Have owned /used one for 15 years and it runs/works/shaves like new but the battery is getting tired - so looking "hopefully" an identical item as replacement. It shgavand easilyes great/smooth/clean

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Electric shaver

26/04/2024

België

België

Uitstekend

Na 15 jaar dienst laad de batterij op en na één scheerbeurt is het alweer leeg, geweldig vanaf vandaag een nieuwe 5000 serie als deze het ook zo lang gaat volhouden (5887/10) ik zou wel graag oplaadstation er bij hebben, ik weet niet of het kan worden aangekocht hier in U.A.

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Elektrisch scheerapparaat

24/11/2017

Italia

Italia

Solamente un piccolo difetto

Il cavo di collegamento elettrico a spirale, forse troppo corto, non consente un utilizzo ottimale del rasoio che, per contro, non conosce limiti.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8100 Rasoio elettrico

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 