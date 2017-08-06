Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.
4.5
de 4
11
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
oooo
06/08/2017
Deutschland
Ein sehr gutes Gerät
Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer
10PeLe10
27/02/2017
Suomi
Erinomainen käyttömukavuus
Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone
Iekiekiekie
08/07/2015
Nederland
Comprador verificado
Geweldig fijn apparaat!
Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.