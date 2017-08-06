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Speed-XLAfeitadora eléctrica

HQ8140

4.5
| (11) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Para un afeitado más rápido y más apurado
Los avanzados cabezales de afeitado Speed-XL proporcionan un 50% más de superficie de afeitado* para un afeitado más rápido y apurado. *Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
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La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

50% más de superficie de afeitado

Para un afeitado más rápido y más apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema de Corte de Precisión

Sistema de Corte de Precisión

La afeitadora eléctrica dispone de cabezales ultrafinos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Tecnología Súper Levanta y Corta

Tecnología Súper Levanta y Corta

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el pelo para cortarlo por debajo del nivel de la piel.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 4

11

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

06/08/2017

Deutschland

Deutschland

Ein sehr gutes Gerät

Das Gerät ist einzigartig bin sehr zurfrieden habe das HQ8142. Leider bräuchte ich mal neue Scherköpfe, aber für diesen Preis bekommt man aber schon wieder eine neue Maschine

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrorasierer

27/02/2017

Suomi

Suomi

Erinomainen käyttömukavuus

Erinomainen akkupartakone, esimerkiksi jos on kiire ja pitää siistiä leuka nopeasti niin tällä partakoneella se onnistuu repimättä ja ilman kirvelyä.

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Sähkökäyttöinen parranajokone

08/07/2015

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Geweldig fijn apparaat!

Goede scheerkoppen, apparaat ligt goed in de hand, snel opladen, altijd gebruiksklaar. Heb het apparaat al een jaar of tien, precies weet ik het niet.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Speed-XL HQ8140 Elektrisch scheerapparaat

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 