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8200 seriesAfeitadora eléctrica

HQ8240

4.1
| (82) Reseñas | 85% ha recomendado este producto
Afeitado rápido, apurado y eficaz.
Las tres pistas de los cabezales de afeitado Speed-XL ofrecen hasta un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado.
Ver todos los beneficios
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Afeitado rápido, apurado y eficaz.

  • Recargable

Cabezales de afeitado Speed-XL para un afeitado rápido y apurado

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Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.

Sistema SmartTouch de seguimiento de los contornos: para un afeitado rápido y eficaz

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Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

FastRinse con revestimiento interior antibacterias

El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

82

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

1

17/12/2013

España

España

En el uso diario no se puede pedir más

Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica

23/04/2022

United Kingdom

United Kingdom

It's 2022 and this is still the best shaver I got

Philips just don't make the shavers good as they used to be. After more than 15 years the battery still works, the original blades still cut better than my newer Philips machines (ad I owned a few. The built quality is also better. Only disadvantage is that there is no indicator for the battery level

Ventajas

Simple and great

Contras

No Battery level indicator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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01/08/2014

United Kingdom

United Kingdom

Completely reliable

This really has been a great shaver. Very easy to use and to keep clean.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 