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De vuelta a la rutina
20% de descuento con el cupón* B2R20
Recargable
Las tres pistas de afeitado ofrecen un 50% más de superficie de afeitado para un afeitado rápido y apurado. * Comparado con los cabezales de afeitado rotativos estándar.
Mantiene los 3 cabezales de afeitado en constante contacto con la piel para un afeitado rápido y eficaz.
El revestimiento interior antibacterias de la unidad de afeitado garantiza la limpieza de la afeitadora con agua en unos segundos.
4.1
de 4
82
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
LuisII
17/12/2013
España
En el uso diario no se puede pedir más
Un día tras otro mi afeitadora no falla. El apurado es excelente y su autonomía de uso también. Que mas se puede pedir!!!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Afeitadora eléctrica
Eyal
23/04/2022
United Kingdom
It's 2022 and this is still the best shaver I got
Philips just don't make the shavers good as they used to be. After more than 15 years the battery still works, the original blades still cut better than my newer Philips machines (ad I owned a few. The built quality is also better. Only disadvantage is that there is no indicator for the battery level
Ventajas
Simple and great
Contras
No Battery level indicator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Chippenman
01/08/2014
United Kingdom
Completely reliable
This really has been a great shaver. Very easy to use and to keep clean.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8200 series HQ8240 Electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.