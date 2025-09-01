Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
HR1507/00
Será tu pinche de cocina.
Nuestra picadora híbrida es la herramienta de cocina ideal para preparar comidas caseras. Pica, corta en rodajas y desmenuza para completar tus platos más exigentes. También puede rallar queso, montar nata o pelar ajos con facilidad.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Picadora
total
recurring payment
Picado rápido y perfecto gracias al motor de 650 W. Crea platos deliciosos en un abrir y cerrar de ojos.
Pica ingredientes blandos y duros de forma uniforme gracias a la tecnología PowerChop, con una combinación óptima de cuchillas, ángulo de corte y recipiente interior.
¿Necesitas preparar más porciones para toda la familia? En el recipiente de cristal de 2 l puedes preparar dips, salsas, ensaladas y mantequilla de frutos secos.
Puedes crear el plato que quieras gracias a los cuatro ajustes de velocidad. Para salsas y pastas gruesas, usa las velocidades más bajas y, si quieres una consistencia mucho más suave, recurre a las velocidades más altas.
Pica sin preocupaciones gracias a la estabilidad de la base de goma de nuestra picadora híbrida.
No te preocupes por la limpieza; el recipiente, las cuchillas y los discos se pueden lavar en el lavavajillas.
Desde salsas hasta ensaladas, esta picadora trata todo tipo de ingredientes con facilidad: corta frutas y verduras en rodajas, desmenuza queso o chocolate y, por supuesto, pica ingredientes más duros, como frutos secos y carnes.
Prepara tu propia mantequilla de frutos secos en casa con facilidad y descubre nuevos sabores y opciones más saludables. Incluso puedes hacer tu propio chocolate para untar para los más pequeños.
Las cuchillas cortadas con láser de precisión están especialmente diseñadas para cortar cualquier cosa y que tu rutina de corte sea lo más rápida posible.
Prepara tus comidas o ensaladas sin complicaciones gracias a nuestro disco para cortar en rodajas, que ofrece resultados rápidos y uniformes.
Desmenuza el queso para aderezar tus platos o verduras para preparar ensaladas saludables, gracias a nuestro disco para desmenuzar.
¿Necesitas preparar un plato con muchos dientes de ajo? Solo tienes que montar el pelador y añadir los dientes sueltos para conseguir ajos pelados y manos limpias.
Ralla queso fácilmente o prepara puré de patatas para cualquier receta gracias a nuestro disco para rallar.
Monta nata fácilmente o bate claras de huevo gracias al disco para emulsionar.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Compatibilidad
Medidas de seguridad
Peso y dimensiones
Durabilidad
País de origen
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.