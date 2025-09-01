Buscar términos

      Picadora serie 5000 Picadora

      HR1507/00

      Será tu pinche de cocina.

      Nuestra picadora híbrida es la herramienta de cocina ideal para preparar comidas caseras. Pica, corta en rodajas y desmenuza para completar tus platos más exigentes. También puede rallar queso, montar nata o pelar ajos con facilidad.

      Será tu pinche de cocina.

      Prepara tus comidas con nuestra picadora híbrida 6 en 1.

      • Corte superior gracias a la tecnología PowerChop, que proporciona un corte más preciso y eficiente.
      • Crea cualquier plato con nuestra picadora híbrida 6 en 1
      • Resultados rápidos y perfectos gracias al motor de 650 W
      • Prepara tus salsas favoritas en el recipiente de cristal de 2 l
      • Tanto el recipiente como los accesorios se pueden lavar en el lavavajillas.
      Potencia para picar a tu disposición.

      Potencia para picar a tu disposición.

      Picado rápido y perfecto gracias al motor de 650 W. Crea platos deliciosos en un abrir y cerrar de ojos.

      Tecnología PowerChop para un picado superior

      Tecnología PowerChop para un picado superior

      Pica ingredientes blandos y duros de forma uniforme gracias a la tecnología PowerChop, con una combinación óptima de cuchillas, ángulo de corte y recipiente interior.

      Prepara tus comidas familiares con el recipiente de cristal de 2 l

      Prepara tus comidas familiares con el recipiente de cristal de 2 l

      ¿Necesitas preparar más porciones para toda la familia? En el recipiente de cristal de 2 l puedes preparar dips, salsas, ensaladas y mantequilla de frutos secos.

      ¡Precisión absoluta con 4 ajustes de velocidad!

      ¡Precisión absoluta con 4 ajustes de velocidad!

      Puedes crear el plato que quieras gracias a los cuatro ajustes de velocidad. Para salsas y pastas gruesas, usa las velocidades más bajas y, si quieres una consistencia mucho más suave, recurre a las velocidades más altas.

      No más resbalones.

      No más resbalones.

      Pica sin preocupaciones gracias a la estabilidad de la base de goma de nuestra picadora híbrida.

      Limpieza fácil

      Limpieza fácil

      No te preocupes por la limpieza; el recipiente, las cuchillas y los discos se pueden lavar en el lavavajillas.

      ¡Una herramienta, infinitas posibilidades!

      ¡Una herramienta, infinitas posibilidades!

      Desde salsas hasta ensaladas, esta picadora trata todo tipo de ingredientes con facilidad: corta frutas y verduras en rodajas, desmenuza queso o chocolate y, por supuesto, pica ingredientes más duros, como frutos secos y carnes.

      Crea tu propia mantequilla de frutos secos desde cero.

      Crea tu propia mantequilla de frutos secos desde cero.

      Prepara tu propia mantequilla de frutos secos en casa con facilidad y descubre nuevos sabores y opciones más saludables. Incluso puedes hacer tu propio chocolate para untar para los más pequeños.

      Picado rápido gracias a nuestras 4 cuchillas de acero inoxidable

      Picado rápido gracias a nuestras 4 cuchillas de acero inoxidable

      Las cuchillas cortadas con láser de precisión están especialmente diseñadas para cortar cualquier cosa y que tu rutina de corte sea lo más rápida posible.

      Corta las verduras en rodajas fácilmente y sin complicaciones

      Corta las verduras en rodajas fácilmente y sin complicaciones

      Prepara tus comidas o ensaladas sin complicaciones gracias a nuestro disco para cortar en rodajas, que ofrece resultados rápidos y uniformes.

      Desmenuza verduras o queso con facilidad

      Desmenuza verduras o queso con facilidad

      Desmenuza el queso para aderezar tus platos o verduras para preparar ensaladas saludables, gracias a nuestro disco para desmenuzar.

      Pelador de ajos para preparar más rápido

      Pelador de ajos para preparar más rápido

      ¿Necesitas preparar un plato con muchos dientes de ajo? Solo tienes que montar el pelador y añadir los dientes sueltos para conseguir ajos pelados y manos limpias.

      Ralla queso para cualquier plato

      Ralla queso para cualquier plato

      Ralla queso fácilmente o prepara puré de patatas para cualquier receta gracias a nuestro disco para rallar.

      Nata montada para postres

      Nata montada para postres

      Monta nata fácilmente o bate claras de huevo gracias al disco para emulsionar.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Material principal
        Plástico
        Material secundario
        Plástico y acero inoxidable
        Funciones
        Velocidad 1/2/3/4
        Tipo de producto
        Picadora híbrida
        Certificaciones
        CB
        Capacidad de la cesta
        Máx. 2 l
        Patas antideslizantes
        Longitud del cable
        >1,2 m
        Tecnología
        Tecnología PowerChop
        Interruptor de encendido/apagado integrado
        Botón de encendido/apagado
        Piezas aptas para el lavavajillas
        Indicador de nivel de capacidad
        Material de la jarra
        Plástico y cristal
        Material de la cuchilla
        Acero inoxidable
        Rotaciones por minuto (RPM)
        5000
        Sin BPA
        Función Pulse
        Cuchillas desmontables
        Capacidad para picar hielo
        Capacidad para batir ingredientes calientes
        <60, pero no se recomienda
        Nivel de ruido (estándar)
        <80 dB
        Garantía
        2 años
        Compatible con alimentos secos

      • Especificaciones técnicas

        Alimentación
        450 W
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50-60 Hz
        Unidades por paquete
        1 unidad por caja unitaria

      • Compatibilidad

        Accesorios incluidos 1
        Cuchilla en S (SKU4/5)
        Accesorios incluidos 2
        Disco para cortar en rodajas (SKU4/5)
        Accesorios incluidos 3
        Disco para desmenuzar (SKU4/5)
        Accesorios relacionados 1
        Disco para granular (SKU4/5)
        Accesorios relacionados 2
        Pelador de ajos (SKU5)
        Accesorios relacionados 3
        Disco para batir (SKU5)

      • Medidas de seguridad

        Certificación de seguridad
        CB
        Parada automática de la cuchilla
        <1,5 s según la norma de seguridad

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        221,4 mm
        Anchura del producto
        183,7 mm
        Altura del producto
        317,9 mm
        Peso del producto
        1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
        Longitud del embalaje
        367 mm
        Anchura del embalaje
        257 mm
        Altura del embalaje
        240 mm
        Peso del embalaje
        2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

      • Durabilidad

        Manual del usuario
        INSTRUCCIONES DE USO

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      Obtener asistencia sobre este producto

      Accede a consejos sobre productos, preguntas frecuentes, manuales de usuario e información sobre seguridad y cumplimiento de normativas.

