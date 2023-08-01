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    • Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1 Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1 Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1

      Serie 5000 de Philips Potente batidora de mano de 500 W

      HR3781/20

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1

      Esta batidora de mano 3 en 1 mezcla o amasa incluso las masas más duras en minutos. Minimiza las salpicaduras y el tiempo de limpieza con su diseño de largo alcance y la función de arranque suave. Incluye accesorios batidor y picador, y un vaso e almacenamiento inteligente.

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      Serie 5000 de Philips
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      Serie 5000 de Philips

      Potente batidora de mano de 500 W

      total

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      Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1

      Diseño de largo alcance antisalpicaduras

      • Potente motor de 500 W
      • Accesorio de batidora de mano
      • Accesorio picador
      • Vaso de almacenamiento inteligente
      • Elaboración sin salpicaduras
      5 posiciones de velocidad y Turbo para todas las necesidades de mezclado

      5 posiciones de velocidad y Turbo para todas las necesidades de mezclado

      5 ajustes de velocidad y Turbo para un control de mezclado máximo

      Incluye accesorios batidor y picador

      Incluye accesorios batidor y picador

      Relájate y disfruta horneando con tres modos de preparación (mezclar, batir y picar) en un único y práctico aparato.

      Minimiza las salpicaduras y reduce el tiempo de limpieza

      Minimiza las salpicaduras y reduce el tiempo de limpieza

      Llega hasta cada rincón de los recipientes más profundos, minimiza las salpicaduras y ahorra tiempo de limpieza con el nuevo diseño de largo alcance. Usa la función de arranque suave para aumentar la potencia paulatinamente y evitar salpicaduras.

      Accesorios aptos para el lavavajillas* y con un diseño sencillo y limpio

      Accesorios aptos para el lavavajillas* y con un diseño sencillo y limpio

      Accesorios de alta calidad aptos para el lavavajillas*.

      El vaso de almacenamiento inteligente mantiene la cocina ordenada

      El vaso de almacenamiento inteligente mantiene la cocina ordenada

      Ahorra espacio y mantén la cocina ordenada guardando los accesorios en el inteligente vaso de preparación y almacenamiento todo en uno de 1 l.

      Minimiza el desorden con el diseño de largo alcance

      Minimiza el desorden con el diseño de largo alcance

      Minimiza el desorden y las salpicaduras, reduce el tiempo de limpieza y sigue accediendo a todas las zonas del recipiente de mezcla con nuestro diseño de largo alcance.

      Asa de agarre resistente para un uso cómodo

      Asa de agarre resistente para un uso cómodo

      Ligero, con un asa ergonómica de agarre resistente diseñada para no golpear el lateral del recipiente y facilitar el uso incluso con masa dura.

      Cable de alimentación móvil para mayor comodidad

      Cable de alimentación móvil para mayor comodidad

      El cable de alimentación móvil y flexible se puede cambiar de posición para maximizar la comodidad durante la mezcla.

      Especificaciones técnicas

      • Especificación general

        Material principal
        Plástico
        Tipo de producto
        Amasadora de mano
        Patas antideslizantes
        Interfaz
        N/D
        Longitud del cable
        1 m
        Piezas aptas para el lavavajillas
        Material de la jarra
        plástico
        Material de la cuchilla
        Acero inoxidable
        Función Pulse
        N/D
        Cuchillas desmontables
        Garantía
        Declaración de conformidad de la UE

      • Especificaciones técnicas

        Potencia
        500 W
        Voltaje
        220-240 V
        Frecuencia
        50-60 Hz
        Producto con pilas/batería
        No

      • Peso y dimensiones

        Longitud del producto
        370 mm
        Anchura del producto
        180 mm
        Altura del producto
        243 mm
        Peso del producto
        1,84 kg
        Longitud del embalaje
        430 mm
        Anchura del embalaje
        210 mm
        Altura del embalaje
        243 mm
        Peso del embalaje
        2,5 kg

      • País de origen

        Fabricada en
        China

      Badge-D2C

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