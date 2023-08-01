Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1

Esta batidora de mano 3 en 1 mezcla o amasa incluso las masas más duras en minutos. Minimiza las salpicaduras y el tiempo de limpieza con su diseño de largo alcance y la función de arranque suave. Incluye accesorios batidor y picador, y un vaso e almacenamiento inteligente.