Buscar términos
Carrito de la compra
No hay ningún artículo en el carrito de la compra.
HR3781/20
Batidora de mano de cocina potente y versátil 3 en 1
Esta batidora de mano 3 en 1 mezcla o amasa incluso las masas más duras en minutos. Minimiza las salpicaduras y el tiempo de limpieza con su diseño de largo alcance y la función de arranque suave. Incluye accesorios batidor y picador, y un vaso e almacenamiento inteligente.Más información
Si cumples los requisitos para la exención del IVA en dispositivos médicos, puedes solicitarla en este producto. El importe del IVA se deducirá del precio que se muestra más arriba. Consulta más detalles en la cesta de la compra.
Potente batidora de mano de 500 W
total
recurring payment
5 ajustes de velocidad y Turbo para un control de mezclado máximo
Relájate y disfruta horneando con tres modos de preparación (mezclar, batir y picar) en un único y práctico aparato.
Llega hasta cada rincón de los recipientes más profundos, minimiza las salpicaduras y ahorra tiempo de limpieza con el nuevo diseño de largo alcance. Usa la función de arranque suave para aumentar la potencia paulatinamente y evitar salpicaduras.
Accesorios de alta calidad aptos para el lavavajillas*.
Ahorra espacio y mantén la cocina ordenada guardando los accesorios en el inteligente vaso de preparación y almacenamiento todo en uno de 1 l.
Minimiza el desorden y las salpicaduras, reduce el tiempo de limpieza y sigue accediendo a todas las zonas del recipiente de mezcla con nuestro diseño de largo alcance.
Ligero, con un asa ergonómica de agarre resistente diseñada para no golpear el lateral del recipiente y facilitar el uso incluso con masa dura.
El cable de alimentación móvil y flexible se puede cambiar de posición para maximizar la comodidad durante la mezcla.
Especificación general
Especificaciones técnicas
Peso y dimensiones
País de origen
Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.