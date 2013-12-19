ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

Go to promotion

De vuelta a la rutina

20% de descuento con el cupón* B2R20

Comprar ahora

  • Afeitado suave, piel sana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana
  • Afeitado suave, piel sana

Descatalogado

NIVEAAfeitadora NIVEA FOR MEN

HS8440/23

4.1
| (153) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Afeitado suave, piel sana
Esta afeitadora eléctrica de Philips sigue suavemente los contornos del rostro, para un afeitado apurado, y los anillos estiran la piel y levantan el vello para un afeitado perfecto. La nueva loción protege la piel frente a las irritaciones.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Hidrata su piel mientras se afeita

Afeitado suave, piel sana

  • cortapatillas de precisión

Hidrata su piel mientras se afeita

Hidrata su piel mientras se afeita

La loción NIVEA FOR MEN se aplica a través de los cabezales de afeitado directamente sobre la piel, hidratándola mientras se afeita. La loción contiene Natural Microtec™, que protege su piel de las irritaciones

Sigue suavemente los contornos del rostro

Sigue suavemente los contornos del rostro

Sigue suavemente los contornos del rostro, para un afeitado apurado incluso en zonas difíciles

Estira y levanta para un afeitado apurado

Estira y levanta para un afeitado apurado

Los cabezales de afeitado tienen unos exclusivos anillos que estiran y levantan el vello para conseguir un afeitado apurado

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.1

de 4

153

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

19/12/2013

España

España

Muy buen producto, un poco más caro que la competencia, pero de mucha mejor calidad. Garantía de por vida y calidad asegurada.

Sin duda alguna, tras más de cuatro maquinas de afeitar Philips sabía que lo más complicado era elegir el modelo entre todos los que tienen, porque el éxito en la compra estaba garantizado. Si el precio puede parecer un problema es porque no se tiene en cuenta la satisfacción contínua que produce su gran calidad de afeitado durante toda la vida. El único mantenimiento que le he hecho ha sido cambiar los cabezales a los tres años, para asegurarme un afeitado como el primer día. La batería sigue durando una barbaridad y todos los complementos siguen estando como nuevos. Sin duda alguna una gran relación calidad-precio, también acorde con el servicio que la marca ofrece.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

15/05/2012

España

España

Producto sobresaliente

Esta afeitadora es excelente, facil de manejar, gran diseño y acabado y un afeitado perfecto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 Afeitadora NIVEA FOR MEN

22/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Best Shaver Ever Made

This is the best shaver I have ever had. It beggars belief that Philips don't still make them or replacement heads, anymore. The fact that they are occasionally available on eBay for silly money, proves it! Please start making them again!

Ventajas

Brilliant design does a perfect job.

Contras

None

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HS8440/23 NIVEA FOR MEN shaver

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 