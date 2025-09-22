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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX3603/01
HX360CB
Tecnología Sonicare
Pegatinas personalizables
Aplicación gratuita Sonicare For Kids
La suave acción pulsante llega en profundidad entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías. De esta forma, los niños podrán obtener la mejor limpieza posible mientras aprenden a cepillarse los dientes.
Los cabezales de cepillado están especialmente diseñados para ayudar a los niños a conseguir una limpieza a fondo mientras aprenden a cepillarse. Se incluye un cabezal de cepillado compacto. Los cabezales de tamaño estándar se venden por separado.
La edición especial Design a Pet incluye pegatinas reutilizables para que los niños puedan convertir su cepillo dental en nuevos personajes de animales en cualquier momento. ¡Vamos a hacer que el cepillado sea una parte divertida de su día a día!
4.7
de 4
45
Reseñas
95%
ha recomendado este producto
Marichenbeezi
22/09/2025
Deutschland
Parte de la promoción
Wow
Was für eine tolle Zahnbürste, dank den Aufklebern noch viel attraktiver für unseren Bruno. Die Bedienung super einfach. Das Zähne putzen macht super viel spass damit. Dank der Personalisierung freut er sich richtig aufs putzen. Er weiss genau wann er wechseln muss und wann Schluss ist. Die Bürste reinigt hervorragend. Und das putzen macht er wirklich super damit.
Ventajas
Personalisierung Super Putzleistung
Contras
Keine
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Sí, recomiendo este producto
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KleinMimi
18/09/2025
Deutschland
Parte de la promoción
Unsere kleine liebt diese Zahnbürste!
Wir haben schon alle möglichen Zahnbürsten ausprobiert. Egal ob Handzahnbürste, elk. Zahnbürste oder diese Runde unsere kleine war nicht mit Zähne putzen überhaupt nicht einverstanden. Kaum war die Phillips schallzahnbürste bei uns eingezogen wurde sie schon mit den schöne bunten Sticker dekoriert und war bereit für den ersten Einsatz. Diese Zahnbürste ist sehr leise im vergleich zu anderen. Sie hat einen integrierten Zeitausschalter, der nach 2 min Stoppt und jede 30 sek einen kleinen Ton abgibt ( eig zum Seitenwechsel). Der Zahnbürsten Kopf hat die perfekte Größe für den kleinen Kiefer. Der Akku hält gefüllt ewig und muss nicht täglich auf der ladestation stehen und die mitgelieferte case ist perfekt für die Mitnahme! Für uns ist das eine klare Kaufempfehlung!!
Ventajas
Leise, langer Akkuzeit, individuelle Gestaltung
Contras
Aufkleber lösen sich nach einiger Zeit
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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caro.rdmn
18/09/2025
Deutschland
Parte de la promoción
Ganz tolle Zahnbürste für Kinder!
Meine Tochter (3,5) hat bislang nur mit einer Handzahnbürste geputzt. Sie hatte Angst vor dem Gefühl und dem Geräusch, welches eine Elektrische macht. Nun haben wir durch diesen Test die Phillips Sonicare bekommen und was soll ich sagen? Sie putzt NUR noch damit! Das größte Lockmittel für uns waren die Sticker. Sie hat direkt das Gerät damit beklebt und dies hat ihr scheinbar die „Angst“ davor genommen. Sofort wollte sie damit putzen und fand es super. Großer Pluspunkt für uns! Sie geht seitdem immer freudig ans Zähneputzen und wir hatten seitdem kein Theater mehr. Die Putzleistung ist toll, sie berichtet, dass die Zähne sich ganz glatt und sauber anfühlen. Durch das Geräusch bekommt sie es auch selbst schon hin, an allen Stellen zu putzen. Wenn es piepst gewechselt, wenn das Lied kommt ist sie fertig. Von uns gibt es ein ganz großes Lob für diese Zahnbürste – selbst unsere 7-jährige war so begeistert, dass sie ebenfalls eine bekommen hat. Empfehlen wir weiter und würden sie immer wieder kaufen!
Ventajas
Akkulaufzeit, Handhabung, Optik, Geräusche, Sticker (kindgerecht)
Contras
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Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para For Kids Design a Pet Edition HX3603/01 Elektrische Zahnbürste
Sí, recomiendo este producto
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Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.