    Cabezal de cepillado para dientes sensibles

      Philips Sonicare Sensitive Pack de 6 cabezales de cepillado

      HX6056/88

      Clasificación general / 5
      Opiniones

      Cabezal de cepillado para dientes sensibles

      Acaba con la placa de forma suave pero eficaz con este cabezal de cepillado de repuesto de Philips Sonicare para dientes sensibles. Elimina la placa sin esfuerzo respetando tus dientes y encías, y ofreciendo una limpieza excepcional día tras día.

      Cabezal de cepillado para dientes sensibles

      Limpieza suave pero eficaz para dientes sensibles

      • Limpieza suave pero eficaz
      • Elimina 10 veces más placa*
      • Extra suave
      • Paquete de seis
      Limpieza suave y en profundidad para dientes y encías sensibles

      Limpieza suave y en profundidad para dientes y encías sensibles

      Una limpieza profunda puede ser suave para los dientes y las encías sensibles. Este cabezal de cepillado cuenta con un diseño exclusivo con cerdas largas, finas y ultrasuaves que extreman el cuidado en cada pasada.

      Elimina hasta 10 veces más placa en las zonas de difícil acceso*

      Elimina hasta 10 veces más placa en las zonas de difícil acceso*

      Con más de 3000 cerdas densas, este cabezal de cepillado ayuda a eliminar hasta 10 veces más placa que un cepillo de dientes manual, incluso en áreas de difícil acceso.

      Tecnología probada Sonicare

      Tecnología probada Sonicare

      Disfruta de la limpieza elegida por millones de personas. Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Cuidado bucal eficaz demostrado

      Todos los cabezales de cepillado Philips Sonicare se han diseñado meticulosamente y se han probado clínicamente. De este modo, puedes estar seguro de que cumplen los más altos estándares de calidad, seguridad y rendimiento.

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      Sigue cepillándote de forma óptima con los recordatorios de BrushSync

      ¿Sabías que los cabezales de cepillado pierden eficacia después de tres meses? Los dentistas recomiendan cambiar el cabezal de cepillado con regularidad, por eso los cepillos dentales Philips Sonicare cuentan con la tecnología BrushSync, que hace un seguimiento de la frecuencia y la intensidad del cepillado y, a continuación, te recuerda que debes sustituir el cabezal de cepillado cuando llegue el momento de cambiarlo.

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Se adapta a todos los mangos Philips Sonicare de montaje en un clic

      Este cabezal de cepillado es compatible con todos los cepillos dentales eléctricos Philips Sonicare.** Simplemente acóplalo o retíralo para una sustitución y limpieza sencillas.

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica

      Fabricado con plástico con un 70 % de base biológica

      Estamos trabajando para reducir el uso de plástico basado en combustibles fósiles en nuestros productos. Por eso, el 70 % del plástico de este cabezal de cepillado es de base biológica***.

      Embalaje de papel reciclable

      Embalaje de papel reciclable

      Todos nuestros cabezales de cepillado se suministran en embalajes de papel que se pueden reciclar.

      Especificaciones técnicas

      • Diseño y acabado

        Dureza de cerdas
        Extra suave
        Color
        Negro
        Cerdas de cepillo con aviso
        El color azul de las cerdas va desapareciendo
        Tamaño
        Estándar
        Reconocimiento inteligente de cabezal

      • Compatibilidad

        Sistema de cabezal de cepillado
        Fácil montaje
        No adecuado para
        Philips One
        Cepillos dentales compatibles
        Philips Sonicare

      • Piezas incluidas

        Cabezales
        6 S2 Sensitive

      • Calidad y rendimiento

        Sustitución
        Cada 3 meses
        Probado
        para un uso óptimo
        Fabricado en
        Alemania
        Ventajas
        Limpieza suave

      • en comparación con un cepillo dental manual.
      • *No compatible con los mangos Philips One.
      • ** asignado al plástico del cabezal de cepillado en función del equilibrio de masa.

