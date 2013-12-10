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  • Potencia clásica, limpieza clásica.
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Descatalogado

Philips Sonicare e-SeriesCabezales de cepillado sónicos estándar

HX7002/05

4.3
| (58) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Potencia clásica, limpieza clásica.
La serie Philips Sonicare está recomendada para aquellos que buscan una eliminación eficaz de la placa diaria.
Ver todos los beneficios

Un buen comienzo para una mejor salud bucal

Potencia clásica, limpieza clásica.

  • 2 unidades

  • Tamaño estándar

  • Con rosca

Nuestro cabezal de cepillado clásico

Nuestro cabezal de cepillado clásico

Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural para realizar una limpieza profunda.

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Avanzada tecnología sónica de Philips Sonicare

Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.

Diseño con rosca para Essence, Elite, Xtreme y Advance

Diseño con rosca para Essence, Elite, Xtreme y Advance

Los cabezales de cepillado Philips Sonicare E-Series se quitan y se ponen fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

58

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

10/12/2013

España

España

Buena

cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

06/03/2013

España

España

ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO

a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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10/08/2011

España

España

no lo encontraba en la tienda fisica

Compre el cepillo hace tiempo en el Corte Ingles, Cuando he necesitado recambios me he dirigido mismo centro donde lo compre y alli me dijeron que ellos no lo tenian y que lo intentara en la Web de Philips y así lo hice y en dos dias tenia los recambios en casa. La verdad es que no me esperaba que todo fuera tan rapido por que en algunas otra webs de productos de venta on line a veces te tarden hasta 15 dias.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads

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