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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
2 unidades
Tamaño estándar
Con rosca
Este cabezal de cepillado Philips Sonicare dispone de un perfil que se adapta al contorno de los dientes de forma natural para realizar una limpieza profunda.
Philips Sonicare es la avanzada tecnología sónica que impulsa agua entre los dientes. Sus movimientos de cepillado fragmentan la placa y la retiran para una limpieza diaria excepcional.
Los cabezales de cepillado Philips Sonicare E-Series se quitan y se ponen fácilmente del mango para una fijación segura y una limpieza y un mantenimiento sencillos.
4.3
de 4
58
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
ebuski92
10/12/2013
España
Buena
cabezales duraderos y una relación calidad precio muy buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
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MUARILLA
06/03/2013
España
ES UN CEPILLO MUY EFECTIVO
a PESAR DE HACERME UNA LIMPIEZA BUCAL CADA MEDIO AÑO, SIEMPRE SE ME HABIA ACUMULADO SARRO, DESDE QUE USO ESTE CEPILLO YA PRACTICAMENTE NO SE ME ACUMULA SARRO. DEJA UNA DENTADURA CON UN EFECTO DE MUY LIMPIA.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
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MERCHI
10/08/2011
España
no lo encontraba en la tienda fisica
Compre el cepillo hace tiempo en el Corte Ingles, Cuando he necesitado recambios me he dirigido mismo centro donde lo compre y alli me dijeron que ellos no lo tenian y que lo intentara en la Web de Philips y así lo hice y en dos dias tenia los recambios en casa. La verdad es que no me esperaba que todo fuera tan rapido por que en algunas otra webs de productos de venta on line a veces te tarden hasta 15 dias.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para e-Series HX7002/05 Standard sonic toothbrush heads
Sí, recomiendo este producto
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