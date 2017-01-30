ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas
  • Limpieza más profunda, encías más sanas

Descatalogado

Philips Sonicare AdaptiveCleanCabezales de cepillado sónicos estándar

HX9042/07

3.9
| (28) Reseñas
Limpieza más profunda, encías más sanas
Limpiar esos sitios difíciles de alcanzar ahora es más sencillo. Nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean aumenta hasta 4 veces la superficie de contacto* y absorbe fácilmente cualquier exceso de presión al cepillar. Independientemente de cómo te cepilles, disfrutarás de una limpieza en profundidad que además respeta y cuida tus encías.
Ver todos los beneficios

Nuestro cabezal de cepillado de limpieza más profunda

Limpieza más profunda, encías más sanas

  • 2 unidades

  • Tamaño estándar

  • Fácil montaje

  • La limpieza más profunda

4 veces más superficie de contacto* para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

4 veces más superficie de contacto* para una limpieza en profundidad sin esfuerzo

Nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean es el único cabezal de cepillado eléctrico que puede seguir la forma única de sus dientes y encías. Con los laterales flexibles y suaves de goma, las cerdas del cabezal del cepillo se pueden ajustar a la forma de la superficie de cada diente. Conseguirás hasta un contacto de superficie hasta 4 veces mayor* y hasta 10 veces más de eliminación de placa** a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes. Obtendrás incluso una limpieza profunda, cuidadosa con las encías, en las zonas difíciles de alcanzar.

Hasta 2 veces mejor para las encías que un cepillo manual

Hasta 2 veces mejor para las encías que un cepillo manual

Con un cabezal de cepillado AdaptiveClean, hasta la limpieza más profunda es suave. Conforme el cepillo dental sónico sigue la línea de la encía, los lados flexibles y las cerdas del cabezal del cepillo absorben cualquier presión de cepillado excesivo que puedas aplicar. El suave tejido que rodea las encías está protegido incluso si te cepillas con demasiada fuerza.

10 veces más eliminación de placa** de las zonas de difícil acceso

10 veces más eliminación de placa** de las zonas de difícil acceso

Nuestro cabezal de cepillado más innovador es también el que proporciona una limpieza más profunda. Gracias a su diseño flexible, el cabezal de cepillado AdaptiveClean puede eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de difícil acceso. El movimiento del cabezal está diseñado especialmente para mejorar la acción de limpieza dinámica del cepillo dental sónico Philips. Independientemente de cómo te cepilles, podrás disfrutar de una limpieza excepcional que se puede ver y sentir.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 4

28

Reseñas

30/01/2017

España

España

Excelente para el cuidado diario

[Employee of philipsglobal] Reconozco que me gusta tener siempre la boca bien limpia. Para ello cuento con el cepillo electrónico de Philips Diamond Clean. Quiero recalcar que si ya estaba contenta con los resultados del cabezal "Diamond Clean", ahora lo estoy todavía más con el cabezal "Adaptive Clean". Creo que es la mejor herramienta para conseguir una limpieza en profundidad. Las cerdas no son normales porque son como de plástico y entran mejor en todos los huecos donde normalmente se acumula la suciedad. Personalmente me gusta que un cabezal sea firme y sin lugar a dudas éste es el mejor que he probado jamás! Enhorabuena Philips por este gran producto.

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

27/01/2017

España

España

Dientes más limpios, aún!

[Employee of philipsglobal] Cuando me compré el diamond clean sentí los dientes más limpios que nunca y pensé que esa sensación no se podía mejorar, pero con estos cabezales, todavía los noto más limpios áun!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

26/01/2017

España

España

SÚPER SUAVE

[Employee of philipsglobal] Tengo el cepillo Diamond Clean y me encanta la sensacion de limpieza que deja. Al usar este Nuevo cabezal además de que la sensación de limpieza sigue siendo espectacular hay que añadir que este cabezal es mucho más suave y se adapta a las encias perfectamente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. En comparación con el cabezal de cepillado DiamondClean

  2. en comparación con un cepillo dental manual