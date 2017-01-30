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Descatalogado
HX9042/07
2 unidades
Tamaño estándar
Fácil montaje
La limpieza más profunda
Nuestro cabezal de cepillado AdaptiveClean es el único cabezal de cepillado eléctrico que puede seguir la forma única de sus dientes y encías. Con los laterales flexibles y suaves de goma, las cerdas del cabezal del cepillo se pueden ajustar a la forma de la superficie de cada diente. Conseguirás hasta un contacto de superficie hasta 4 veces mayor* y hasta 10 veces más de eliminación de placa** a lo largo de la línea de las encías y entre los dientes. Obtendrás incluso una limpieza profunda, cuidadosa con las encías, en las zonas difíciles de alcanzar.
Con un cabezal de cepillado AdaptiveClean, hasta la limpieza más profunda es suave. Conforme el cepillo dental sónico sigue la línea de la encía, los lados flexibles y las cerdas del cabezal del cepillo absorben cualquier presión de cepillado excesivo que puedas aplicar. El suave tejido que rodea las encías está protegido incluso si te cepillas con demasiada fuerza.
Nuestro cabezal de cepillado más innovador es también el que proporciona una limpieza más profunda. Gracias a su diseño flexible, el cabezal de cepillado AdaptiveClean puede eliminar hasta 10 veces más placa en las zonas de difícil acceso. El movimiento del cabezal está diseñado especialmente para mejorar la acción de limpieza dinámica del cepillo dental sónico Philips. Independientemente de cómo te cepilles, podrás disfrutar de una limpieza excepcional que se puede ver y sentir.
3.9
de 4
28
Reseñas
Lula2288
30/01/2017
España
Excelente para el cuidado diario
[Employee of philipsglobal] Reconozco que me gusta tener siempre la boca bien limpia. Para ello cuento con el cepillo electrónico de Philips Diamond Clean. Quiero recalcar que si ya estaba contenta con los resultados del cabezal "Diamond Clean", ahora lo estoy todavía más con el cabezal "Adaptive Clean". Creo que es la mejor herramienta para conseguir una limpieza en profundidad. Las cerdas no son normales porque son como de plástico y entran mejor en todos los huecos donde normalmente se acumula la suciedad. Personalmente me gusta que un cabezal sea firme y sin lugar a dudas éste es el mejor que he probado jamás! Enhorabuena Philips por este gran producto.
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
PS01
27/01/2017
España
Dientes más limpios, aún!
[Employee of philipsglobal] Cuando me compré el diamond clean sentí los dientes más limpios que nunca y pensé que esa sensación no se podía mejorar, pero con estos cabezales, todavía los noto más limpios áun!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Leti80
26/01/2017
España
SÚPER SUAVE
[Employee of philipsglobal] Tengo el cepillo Diamond Clean y me encanta la sensacion de limpieza que deja. Al usar este Nuevo cabezal además de que la sensación de limpieza sigue siendo espectacular hay que añadir que este cabezal es mucho más suave y se adapta a las encias perfectamente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para AdaptiveClean HX9042/07 Cabezales de cepillado sónicos estándar
En comparación con el cabezal de cepillado DiamondClean
en comparación con un cepillo dental manual