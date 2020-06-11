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Descatalogado
Cepillado inteligente y resultados superiores.
FlexCare Platinum Connected acaban con la incertidumbre en el cuidado bucodental. Los sensores envían los datos del cepillado a la aplicación Sonicare a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®, lo que proporciona información y asesoramiento personalizados para la limpieza más completa posible.
Formación personalizada
Sensores inteligentes de cepillado
Tres modos, Tres intensidades
Dos cabezales de cepillado
El sensor de ubicación de FlexCare Platinum Connected muestra las zonas que no te cepillas demasiado para mejorar la cobertura de tu cepillado. Si hay alguna zona que olvidas cepillar sistemáticamente, el sensor de ubicación te la indicará.
Es posible que no te des cuenta de que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero tu cepillo FlexCare Platinum Connected, sí. Si aplicas demasiada presión, el intuitivo sensor de presión hará que el mango del cepillo dental vibre suavemente para que siempre sepas el momento exacto en el que debes cepillarte de forma más suave. En varios estudios, 7 de cada 10 personas que se cepillaban con demasiada fuerza redujeron la presión del cepillado gracias al sensor de presión.
Con un cepillo dental eléctrico, dejas que este haga todo el trabajo, sin realizar los movimientos característicos del cepillado manual. FlexCare Platinum Connected incorpora un sensor de fricción que te ayuda a reducir la fricción, así como a conseguir una técnica óptima y una limpieza más suave.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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4.4
de 4
77
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Montes74
11/06/2020
España
Comprador verificado
Fantástico!
Es un cepillo super potente en todos los sentidos, cumple con mis expectativas, tanto es así, que que tengo uno para cada miembro de la familia, Somos 4.
Ventajas
Funcionamiento general, duración de la bateria y su diseño.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-05-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-05-11
Djekin
31/05/2020
España
Comprador verificado
El producto está muy bien, pero poco complejo pará
Esto es un cepillo muy bueno, te avisa como se a limpiado los dientes así puedes mejorar su limpieza. La recomiendo pará todos quien quieri mejorar limpieza a su boca.
Ventajas
Tiene larga duración de batería cómodo para viajar sin cargar
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-04-30
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-04-30
Urba
13/05/2020
España
Comprador verificado
Tiene las funciones que esperaba
Funciona genial y es muy adecuado para llevar una buena salud dental, lo recomendaría a familiares y amigos.
Ventajas
Tiene las funciones que se necesitan para la higiene bucal
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-04-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app
Fecha de uso 2019-04-13
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual