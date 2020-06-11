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Descatalogado

Philips Sonicare FlexCare Platinum ConnectedCepillo dental eléctrico sónico con app

HX9192/01

4.4

| (77) Reseñas | 92% ha recomendado este producto

Cepillado inteligente y resultados superiores.

FlexCare Platinum Connected acaban con la incertidumbre en el cuidado bucodental. Los sensores envían los datos del cepillado a la aplicación Sonicare a través de tecnología inalámbrica Bluetooth®, lo que proporciona información y asesoramiento personalizados para la limpieza más completa posible.

Ver todos los beneficios
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

La marca de cepillos dentales sónicos más recomendada por profesionales de todo el mundo1

Elimina hasta diez veces más placa y consigue unas encías más sanas*

Cepillado inteligente y resultados superiores.

  • Formación personalizada

  • Sensores inteligentes de cepillado

  • Tres modos, Tres intensidades

  • Dos cabezales de cepillado

Realiza un seguimiento y mejora la cobertura de tu cepillado

Realiza un seguimiento y mejora la cobertura de tu cepillado

El sensor de ubicación de FlexCare Platinum Connected muestra las zonas que no te cepillas demasiado para mejorar la cobertura de tu cepillado. Si hay alguna zona que olvidas cepillar sistemáticamente, el sensor de ubicación te la indicará.

Te avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

Te avisa cuando te cepillas los dientes con demasiada fuerza

Es posible que no te des cuenta de que te estás cepillando con demasiada fuerza, pero tu cepillo FlexCare Platinum Connected, sí. Si aplicas demasiada presión, el intuitivo sensor de presión hará que el mango del cepillo dental vibre suavemente para que siempre sepas el momento exacto en el que debes cepillarte de forma más suave. En varios estudios, 7 de cada 10 personas que se cepillaban con demasiada fuerza redujeron la presión del cepillado gracias al sensor de presión.

Te enseña cómo reducir la fricción

Te enseña cómo reducir la fricción

Con un cepillo dental eléctrico, dejas que este haga todo el trabajo, sin realizar los movimientos característicos del cepillado manual. FlexCare Platinum Connected incorpora un sensor de fricción que te ayuda a reducir la fricción, así como a conseguir una técnica óptima y una limpieza más suave.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

77

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

11/06/2020

España

España

Comprador verificado

Fantástico!

Es un cepillo super potente en todos los sentidos, cumple con mis expectativas, tanto es así, que que tengo uno para cada miembro de la familia, Somos 4.

Ventajas

Funcionamiento general, duración de la bateria y su diseño.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-05-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-05-11

31/05/2020

España

España

Comprador verificado

El producto está muy bien, pero poco complejo pará

Esto es un cepillo muy bueno, te avisa como se a limpiado los dientes así puedes mejorar su limpieza. La recomiendo pará todos quien quieri mejorar limpieza a su boca.

Ventajas

Tiene larga duración de batería cómodo para viajar sin cargar

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-04-30

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-04-30

13/05/2020

España

España

Comprador verificado

Tiene las funciones que esperaba

Funciona genial y es muy adecuado para llevar una buena salud dental, lo recomendaría a familiares y amigos.

Ventajas

Tiene las funciones que se necesitan para la higiene bucal

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-04-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FlexCare Platinum Connected HX9192/01 Cepillo dental eléctrico sónico con app

Fecha de uso 2019-04-13

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  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. Elimina hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual