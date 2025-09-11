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Asistencia
HX9192/01
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¿Por qué no funciona la función de cepillado guiado de la aplicación Sonicare?
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¿Dónde puedo adquirir accesorios para mi cepillo dental Sonicare?
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¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
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¿Puedo usar el cepillo dental Sonicare sin la aplicación?
¿Por qué necesita permisos la aplicación Sonicare?
¿Por qué hay un espacio entre el cabezal de cepillado y el mango?
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¿Cómo cambio la intensidad de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
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¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?
¿Cómo puedo cepillarme los dientes con la aplicación Sonicare?
No puedo acceder ninguna función de la aplicación Sonicare
No puedo conectar mi cepillo dental a la aplicación Sonicare
El cabezal de cepillado se cae de mi cepillo dental Sonicare
Mi cepillo dental Sonicare se apaga solo
Mi cepillo dental Sonicare no vibra
La vibración del cepillo dental Sonicare es demasiado potente
Mi cepillo dental Sonicare no se carga
Mi cepillo dental Sonicare vibra con menos intensidad
Mi cepillo dental Sonicare hace mucho ruido
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