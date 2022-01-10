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  • Dientes más blancos y saludables de por vida
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Descatalogado

Philips Sonicare DiamondCleanCepillo dental eléctrico sónico

HX9312/04

4.3
| (3246) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Dientes más blancos y saludables de por vida
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El mejor cepillo sónico de blanqueamiento Philips Sonicare

Dientes más blancos y saludables de por vida

  • Cinco modos

  • Dos cabezales de cepillado

  • Vaso cargador, estuche de viaje

  • Edición oro rosa

Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*

Una sonrisa más blanca en una semana con nuestro cabezal de cepillado DiamondClean*

Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad para eliminar las manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días.*

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Eliminación de la placa hasta 7 veces superior a un cepillo dental manual

Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*

Mejora la salud de las encías en solo 2 semanas*

Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 4

3246

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

10/01/2022

España

España

Comprador verificado

Buen producto

Funciona muy bien y la batería tiene una duración excelente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

26/01/2021

España

España

Comprador verificado

maravilloso

fue un regalo compartido pero muy a gusto con la mejoría

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

08/01/2021

España

España

Comprador verificado

Tiene funciones fantasticas

Crero que mis encías están más rosadas. Noto mis dientes más limpios

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9392/39 Pack cepillos de dientes eléctricos

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Avisos legales

  1. Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024. 

  1. basado en dos períodos de cepillado de dos minutos al día, en modo estándar