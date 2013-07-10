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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
Descatalogado
5 modos
2 cabezales de cepillado
Estuche de carga USB
Las cerdas de alta calidad y densidad eliminan hasta 7 veces más placa que un cepillo dental manual.
Coloca nuestro cabezal de cepillado DiamondClean para eliminar las manchas superficiales de forma tan suave como eficaz. Las cerdas centrales de alta densidad para eliminar las manchas trabajan para que tu sonrisa sea el doble de blanca en solo siete días.*
Gracias a la limpieza óptima de tu DiamondClean, tendrás unas encías más sanas en dos semanas*. Con una eliminación de la placa hasta siete veces superior a lo largo de la línea de las encías que un cepillo dental manual*, disfrutarás de una sonrisa sana e inigualable.
4.2
de 4
120
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
YorkieGirl
10/07/2013
United Kingdom
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
Christine59
10/07/2013
United Kingdom
Comprador verificado
I like the beeps
I like the beeps that remind you to move to the next section of your mouth. The time goes surprisingly quickly. My teeth feel really smooth and clean and look whiter already.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9322 Rechargeable sonic toothbrush
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Roellu
25/02/2020
Suisse
Comprador verificado
Perfekt
Der Akku hält sehr lange, die Bürsten sind natürlich bald mal hinüber, wie herkömliche Zahnbürsten auch. Die vier Stufen sind halt auch noch da, brauche ich aber nicht. Hammer ist das Aufladeglas, praktisch und passt perfekt.
Ventajas
Akku
Contras
nichts
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean HX9322/12 Elektrische Schallzahnbürste
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.