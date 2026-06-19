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NUEVO Next-Generation DiamondClean
El cuidado completo ahora es 100 % visible
HX9913/18
HX991B
10 veces más eliminación de placa*
Hasta un 100 % más de manchas eliminadas**
Sensor de presión
4 modos y 3 intensidades
La limpieza a fondo requiere un enfoque especial, y este cabezal de cepillado C3 utiliza un grupo de cerdas densas y rígidas con forma pentagonal en el centro para blanquear y pulir los dientes y así eliminar hasta un 100 % más de manchas en tres días. También elimina hasta 10 veces más placa que un cepillo dental manual.
Los cepillos dentales Philips Sonicare limpian y cuidan los dientes y las encías de forma suave pero eficaz con hasta 62 000 movimientos de cerdas. La acción de fluido Sonicare ayuda a las cerdas a limpiar al conducir el líquido entre los dientes y a lo largo de la línea de las encías.
Cepillarse demasiado fuerte es bastante normal, por lo que este cepillo dental Philips Sonicare dispone de un sensor óptico inteligente que detecta la presión excesiva. Si te cepillas con demasiada fuerza, te avisará mediante suaves vibraciones como recordatorio para que alivies la presión y ayudar a proteger tus encías.
4.2
de 4
1560
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
19/06/2026
España
Comprador verificado
Más limpos imposible
Quería algo que limpiarlos dientes a profundidad y los deja super líos u blancos
Ventajas
A favor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable
Date of Use 2026-05-06
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable
Date of Use 2026-05-06
Zanardi11
10/10/2022
España
Comprador verificado
Encantado con sus funciones y resultados
Porque me ha sorprendido lo sencillo, fácil y suavidad de su cepillado
Ventajas
Fácil manejo, se reduce la ficción y sensación de limpieza profunda.
Contras
Adaptarme al hormigueo que produce y, sobre todo, su ruid.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/09 Cepillo dental recargable
rosales201
02/07/2021
España
Comprador verificado
Calidad fiabilidad Phlips
Después de un accidentado inicio debido a un problema de software (no respondían los botones a sus funciones) y un nuevo emparejamiento todo perfecto, con deficiencias en la App por lo menos en iOS (se debe abrir nada más encender el cepillo) como otras Apps que se abren al conectar el dispositivo.
Ventajas
Calidad y fiablidad de una compañía con solera
Contras
Un poco deficiente la simbiosis entre hardware y software tube que reiniciar todo el proceso de emparejamiento pues el cepillo no respondía a sus funciones como deje constancia con el servicio técnico
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/94 Cepillo dental recargable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DiamondClean 9000 HX9911/94 Cepillo dental recargable
Basado en un estudio con más de 2600 profesionales dentales (dentistas e higienistas) en Alemania, Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suiza y Suecia en 2023-2024.
En comparación con un cepillo dental manual.
En el modo Blanqueamiento+ utilizando un dentífrico blanqueador líder durante 3 días.