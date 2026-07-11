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Descatalogado

Multigroom series 3000Cara y cabello 7 en 1

MG3720/15

4.2
| (706) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

1 premio

Recortador todo en uno
Prueba un nuevo look cualquier día de la semana con este recortador todo en uno duradero. Con las siete herramientas de calidad puedes modelar la cara y el peinado exactos que desees.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recortador 7 en 1

Recortador todo en uno

  • 7 herramientas

  • Cuchillas autoafilables de acero

  • Hasta 60 min de autonomía

  • Accesorios enjuagables

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Cuchillas de acero templado que no se rompen, desafilan ni oxidan

Las cuchillas autoafilables de acero de este recortador para la cara y el cuerpo están reforzadas con hierro y templadas para ofrecer la máxima resistencia. El resultado es que las cuchillas permanecen tan afiladas como el primer día. No se oxidan ni necesitan lubricante.

7 piezas para recortar la cara y el pelo

7 piezas para recortar la cara y el pelo

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 3000 incluye 7 accesorios diseñados para dar forma a tu vello facial y cortarte el pelo con comodidad.

Garantiza un recorte uniforme

Garantiza un recorte uniforme

Disfruta de un corte suave y uniforme incluso con el vello más grueso. Las precisas cuchillas de acero del barbero y recortador corporal consiguen líneas limpias y rectas para obtener un acabado perfecto.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Premios

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

706

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

11/07/2026

España

España

Comprador verificado

Muy buen producto

Muy contento con la compra, la batería dura mucho y muy fiable.

Ventajas

Muy buen producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3945/15 Recortador 9 en 1

Date of Use 2026-05-25

07/03/2026

España

España

Comprador verificado

Simple y con grandes resultados!

Sinceramente era lo que venía buscando desde hace mucho, pensé que por ser sencilla o con pocos accesorios iba a dar malos resultados pero al final me sorprendió muchísimo, diferentes niveles de corte y además un cortador de pelos de nariz, una bolsa y su cargador, me encantó, 100% recomendable.

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3920/15 Recortador 7 en 1

25/10/2025

España

España

Recomendable

Más potencia que las convencionales del mismo precio!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 3000 Series MG3940/15 Recortador 8 en 1

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