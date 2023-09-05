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Descatalogado
9 herramientas
Tecnología DualCut
Hasta 80 minutos de autonomía
Resistente al agua
Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 3000 incluye 9 accesorios diseñados para dar forma a tu vello facial y cortarte el pelo con comodidad.
Crea líneas rectas y limpias y recorta uniformemente el pelo más grueso gracias a las precisas cuchillas de acero del recortador para cuerpo y barba. Estas cuchillas no corrosivas no se oxidan y se afilan automáticamente para durar más.
4.2
de 4
692
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Zolter
05/09/2023
España
Comprador verificado
Muy util, buen precio y calidad
Lo compre porque me he dejado barba y mecesitaba algo para arreglarla, esta maquina es muy util, trae mas de lo que necesito, pues no utilizo todos los accesorios, pero los que uso van muy bien.
Ventajas
Manejo, variedad de utilidades, precio.
Contras
No se puede usar con ella enchufada a la corriente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1
El niño de los peines
07/12/2022
España
Comprador verificado
He comprado diferentes cortapelos de varias marcas
Todos me han defraudado, hasta que compre hace 2 años un de PHILIPS que ha funcionado y sigue funcionando. Lo uso conmigo y con mis mascotas. Perfecto, lo recomiendo.
Ventajas
Cómodo, autonomía suficiente, poco peso, sin cable.
Contras
Tiempo de carga muy largo pero compensa comparando con otros pues la batería dura lo que dice..
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1
JOCAES
23/01/2022
España
Comprador verificado
El producto es muy completo
Mi calificación es porque lo completo que es por todos los accesoriosque trae, se lo recomendaria a todos. Yo estoy muy contento, sin duda un buen producto.
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.