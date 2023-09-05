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Descatalogado

Multigroom series 5000Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

MG5730/15

4.2
| (692) Reseñas | 87% ha recomendado este producto
Estilo y precisión avanzados
Diseñá tu propio look con este recortador versátil, que incluye 11 accesorios de calidad para dar estilo a tu rostro, cabello y cuerpo. Sus cuchillas DualCut brindan la máxima precisión y el mango antideslizante de goma mejora la comodidad y el control.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recortador 11 en 1 para máxima versatilidad

Estilo y precisión avanzados

  • 11 accesorios

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 80 minutos de autonomía

  • Resistente al agua

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

11 piezas para recortar la cara y la cabeza

11 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom incluye 11 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Cuchillas autoafilables para un resultado uniforme

Conseguí líneas perfectas y rectas y recortá de manera uniforme el vello más grueso, gracias a las precisas cuchillas de acero del cortabarba. Estas cuchillas anticorrosivas no se oxidan y se autoafilan para durar más tiempo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

692

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

05/09/2023

España

España

Comprador verificado

Muy util, buen precio y calidad

Lo compre porque me he dejado barba y mecesitaba algo para arreglarla, esta maquina es muy util, trae mas de lo que necesito, pues no utilizo todos los accesorios, pero los que uso van muy bien.

Ventajas

Manejo, variedad de utilidades, precio.

Contras

No se puede usar con ella enchufada a la corriente.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5730/15 Rostro, cabello y cuerpo, 11 en 1

07/12/2022

España

España

Comprador verificado

He comprado diferentes cortapelos de varias marcas

Todos me han defraudado, hasta que compre hace 2 años un de PHILIPS que ha funcionado y sigue funcionando. Lo uso conmigo y con mis mascotas. Perfecto, lo recomiendo.

Ventajas

Cómodo, autonomía suficiente, poco peso, sin cable.

Contras

Tiempo de carga muy largo pero compensa comparando con otros pues la batería dura lo que dice..

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/15 Cara y cabello 9 en 1

23/01/2022

España

España

Comprador verificado

El producto es muy completo

Mi calificación es porque lo completo que es por todos los accesoriosque trae, se lo recomendaria a todos. Yo estoy muy contento, sin duda un buen producto.

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Multigroom series 5000 MG5720/18 Cara y cabello 9 en 1

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 