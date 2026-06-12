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  • Estilo y precisión integrales
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Descatalogado

Multigroom series 7000Cara, cabello y cuerpo 14 en 1

MG7745/15

4.4
| (1779) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Estilo y precisión integrales
Perfecciona tu estilo personal con nuestro recortador más preciso y versátil. Con las 14 herramientas de alta calidad puede diseñar tu estilo único, desde la cabeza hasta los pies. Disfruta de la máxima precisión con las cuchillas DualCut y un mayor control con un mango antideslizante de goma.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recortador 14 en 1 de alta calidad para la máxima versatilidad

Estilo y precisión integrales

  • 14 herramientas

  • Tecnología DualCut

  • Hasta 180 minutos de autonomía

  • Impermeable

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Máxima precisión con el doble de cuchillas

Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.

14 piezas para recortar la cara y la cabeza

14 piezas para recortar la cara y la cabeza

El recortador de pelo todo en uno Philips Multigroom 7000 incluye 14 accesorios para ofrecer una solución de afeitado corporal completo.

Cuchillas autoafilables para un resultado suave

Cuchillas autoafilables para un resultado suave

Crea líneas rectas y limpias y recorta uniformemente el pelo más grueso gracias a las precisas cuchillas de acero del recortador para cuerpo y barba. Estas cuchillas no corrosivas no se oxidan y se afilan automáticamente para durar más.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 4

1779

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

12/06/2026

España

España

Sigue funcionando como el primer día

Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000

Date of Use 2025-02-24

29/05/2026

España

España

Comprador verificado

Perfecta

Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana

Ventajas

BATERÍA

Contras

NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

22/05/2026

España

España

Comprador verificado

Gran producto

Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1

Date of Use 2026-03-01

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  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024. 