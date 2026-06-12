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18 herramientas
Tecnología DualCut
5 horas de autonomía
Impermeable
Este recortador todo en uno recorta y da forma cómodamente al pelo de la cara, el cabello y el cuerpo.
Este recortador todo en uno dispone de la avanzada tecnología DualCut para obtener la máxima precisión. Incluye cuchillas dobles y se ha diseñado para que se mantengan tan afiladas como el primer día.
Crea líneas rectas y limpias y recorta uniformemente el pelo más grueso gracias a las precisas cuchillas de acero del recortador para cuerpo y barba. Estas cuchillas no corrosivas no se oxidan y se afilan automáticamente para durar más.
4.4
de 4
1779
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
3riic_7
12/06/2026
España
Sigue funcionando como el primer día
Llevo dos años usando la Philips MG7930/15 y sigue funcionando de maravilla. La batería mantiene una buena autonomía y el rendimiento sigue siendo excelente. Es una máquina muy versátil, con buenos accesorios y una calidad que demuestra estar hecha para durar. Sin duda, una compra muy recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer MG7930/15 Series 7000
Date of Use 2025-02-24
29/05/2026
España
Comprador verificado
Perfecta
Perfecta, muy util. La batería dura semanas, usandola 3 veces en semana
Ventajas
BATERÍA
Contras
NO TIENE UN ESTUCHE PARA TRANSPORTE, SOLO UNA BOLSITA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
JRCP
22/05/2026
España
Comprador verificado
Gran producto
Buen producto que no necesita lubricación, con material de primera calidad y una gran batería
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Esta reseña se realizó para All-in-One Trimmer 7000 Series MG7921/15 Recortador 15 en 1
Date of Use 2026-03-01
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.