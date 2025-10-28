Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Tiernas y crujientes, 90 % menos grasa
Cambia de 2 cestas a 1 bandeja grande
Diseño de cajón ergonómico compacto
La tecnología RapidAir, con un diseño único en forma de estrella, utiliza un flujo de aire caliente y rápido para crear deliciosas guarniciones y aperitivos crujientes y tiernos.
Retira el separador para convertir las dos cestas de 3,55 l en una amplia bandeja para hornear de 7,1 l. Admite hasta 900 g de patatas fritas, 1200 g de verduras o 10 muslos de pollo. Además, también puedes usar la cesta grande para cocinar dos pollos enteros de 1 kg cada uno.
Nuestra compacta Airfryer con doble cesta ahorra un 40 % de espacio.** El cajón incluye dos resistentes asas horizontales para un manejo seguro y cómodo incluso cuando está llena.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Saly38
28/10/2025
Ελλάδα
Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!
Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι
En comparación con los alimentos cocinados en una freidora de aceite normal
En comparación con los modelos NA35x y NA55x
Medición interna de laboratorio NA15x con salmón en comparación con un horno de clase A; los resultados exactos varían según el tipo de producto y la receta