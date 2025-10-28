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Serie 1000Cesta doble de Airfryer

NA150/00

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
Nuestra Airfryer con doble cesta más compacta
Cambia fácilmente de dos cestas a una bandeja grande con el separador desmontable. Cocina cualquier cosa, desde una comida de dos ingredientes hasta un asado grande, siempre crujiente y tierno gracias a nuestra tecnología RapidAir.
Ver todos los beneficios

Cocina una comida grande o dos comidas al mismo tiempo

Nuestra Airfryer con doble cesta más compacta

  • Tiernas y crujientes, 90 % menos grasa

  • Cambia de 2 cestas a 1 bandeja grande

  • Diseño de cajón ergonómico compacto

Patatas fritas tiernas y crujientes con hasta un 90 % menos de grasa*

Patatas fritas tiernas y crujientes con hasta un 90 % menos de grasa*

La tecnología RapidAir, con un diseño único en forma de estrella, utiliza un flujo de aire caliente y rápido para crear deliciosas guarniciones y aperitivos crujientes y tiernos.

Elige entre dos cestas o una bandeja grande para hornear

Elige entre dos cestas o una bandeja grande para hornear

Retira el separador para convertir las dos cestas de 3,55 l en una amplia bandeja para hornear de 7,1 l. Admite hasta 900 g de patatas fritas, 1200 g de verduras o 10 muslos de pollo. Además, también puedes usar la cesta grande para cocinar dos pollos enteros de 1 kg cada uno.

Diseño ergonómico para menos espacio y un manejo seguro y fácil del cajón.

Diseño ergonómico para menos espacio y un manejo seguro y fácil del cajón.

Nuestra compacta Airfryer con doble cesta ahorra un 40 % de espacio.** El cajón incluye dos resistentes asas horizontales para un manejo seguro y cómodo incluso cuando está llena.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

28/10/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Το σύστημα Rapid Air κάνει την διαφορά!

Πολύ πρόσφατα απέκτησα το air fryer philips NA150/dual backet. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα διαχωρισμού του κάδου,το οποίο προσφέρει μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση ρεύματος, για μικρότερα γευματα. Η τεχνολογία rapid air κάνει τέλειο και ομοιόμορφο το ψήσιμο,ενώ ο προτεινόμενος χρόνος ψησίματος των συνταγών,είναι ακριβής.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Series 1000 NA150/00 Airfryer με διπλό καλάθι

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Avisos legales

  1. En comparación con los alimentos cocinados en una freidora de aceite normal

  2. En comparación con los modelos NA35x y NA55x

  3. Medición interna de laboratorio NA15x con salmón en comparación con un horno de clase A; los resultados exactos varían según el tipo de producto y la receta