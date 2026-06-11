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NA565/02
Cambia fácilmente de 1 Megabasket a 2 cestas
Fritura versátil con aire. Ahora con cocción al vapor y fritura, y cocción al vapor
Limpieza fácil con SteamClean automático
Orientación y soporte con la app gratuita HomeID
Ya sea una cena tranquila para dos o para alimentar a toda la familia, siempre estarás preparado. Cocina en dos cestas separadas de 3 L + 6 L para mayor comodidad diaria, o transfórmalas en una enorme Megabasket de unos 10 L para las comidas más grandes: lo suficientemente grande para 2,5 kg de patatas fritas, 1,9 kg de costillas o un pollo entero. Usa Steamfry, vapor o freidora de aire simultáneamente para obtener texturas perfectas en todo momento.
El vapor y la fritura por aire trabajan juntos para ofrecer resultados que van más allá de la textura crujiente: conservan la humedad, mejoran la ternura y crean texturas jugosas y doradas, dándote lo mejor de ambos mundos. Perfecto para pizzas doradas, pan crujiente, pollo jugoso y verduras asadas con tu Airfryer con vapor.
La tecnología de vapor conserva hasta el 93% de los nutrientes* mientras crea texturas suaves y tiernas que se deshacen en la boca. Desde esponjosas empanadillas hasta salmón perfectamente al vapor, verduras que mantienen su viveza y proteínas increíblemente jugosas. Cocina saludable que realmente sabe increíble y que encanta a amigos y familiares.
5.0
de 4
2
Reseñas
Kokenmetluc
11/06/2026
Nederland
Top
De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.
Esta reseña se realizó para Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
Esta reseña se realizó para Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-05-31
JosephinP
24/03/2026
Deutschland
Parte de la promoción
Tolles Gerät
Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.
Esta reseña se realizó para Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Esta reseña se realizó para Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02
Medición de laboratorio externo, basada en la tasa de retención de vitamina C en comparación con brócoli crudo.
Para obtener resultados óptimos, utiliza la función de limpieza al vapor en la cesta grande durante 15 minutos después de cada uso.
En comparación con patatas fritas cocinadas en una freidora convencional de aceite *frente a Airfryers de Philips con tecnología Rapid Air.
Solo se permite usar recipientes de vidrio, papel de aluminio, cerámica o acero inoxidable para recalentar.
El número de recetas puede variar según el país.
Medición interna de laboratorio NA56x con salmón frente al uso de un horno de clase A. Los resultados pueden variar según la receta.