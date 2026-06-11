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  • Megabasket flexible para cocinar al vapor o freír con aire
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Philips Airfryer serie 5000Airfryer

NA565/02

5
| (2) Reseñas
Megabasket flexible para cocinar al vapor o freír con aire
El Airfryer Megabasket se adapta a tus necesidades con una cesta extra grande (~10L) o dos cestas (3L + 6L). Cocina al vapor y fríe, cocina al vapor o fríe con aire para obtener resultados jugosos, tiernos y crujientes. Desde asados dominicales hasta verduras vibrantes. Comidas familiares perfectas, siempre.
Ver todos los beneficios

Más texturas, nuevos sabores, más fácil de limpiar

Megabasket flexible para cocinar al vapor o freír con aire

  • Cambia fácilmente de 1 Megabasket a 2 cestas

  • Fritura versátil con aire. Ahora con cocción al vapor y fritura, y cocción al vapor

  • Limpieza fácil con SteamClean automático

  • Orientación y soporte con la app gratuita HomeID

Cesta flexible que se adapta a cualquier ocasión

Cesta flexible que se adapta a cualquier ocasión

Ya sea una cena tranquila para dos o para alimentar a toda la familia, siempre estarás preparado. Cocina en dos cestas separadas de 3 L + 6 L para mayor comodidad diaria, o transfórmalas en una enorme Megabasket de unos 10 L para las comidas más grandes: lo suficientemente grande para 2,5 kg de patatas fritas, 1,9 kg de costillas o un pollo entero. Usa Steamfry, vapor o freidora de aire simultáneamente para obtener texturas perfectas en todo momento.

Descubre nuevas texturas con el poder de Steamfry

Descubre nuevas texturas con el poder de Steamfry

El vapor y la fritura por aire trabajan juntos para ofrecer resultados que van más allá de la textura crujiente: conservan la humedad, mejoran la ternura y crean texturas jugosas y doradas, dándote lo mejor de ambos mundos. Perfecto para pizzas doradas, pan crujiente, pollo jugoso y verduras asadas con tu Airfryer con vapor.

Conserva los nutrientes con el vapor

Conserva los nutrientes con el vapor

La tecnología de vapor conserva hasta el 93% de los nutrientes* mientras crea texturas suaves y tiernas que se deshacen en la boca. Desde esponjosas empanadillas hasta salmón perfectamente al vapor, verduras que mantienen su viveza y proteínas increíblemente jugosas. Cocina saludable que realmente sabe increíble y que encanta a amigos y familiares.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

2

Reseñas

4
3
2
1

11/06/2026

Nederland

Nederland

Top

De steamfryer heeft veel functies, waardoor je in het begin even moet ontdekken hoe alles werkt. Gelukkig heb je het snel onder de knie en voelt het gebruik al gauw vanzelfsprekend aan. De roosters onderin de lade zitten stevig vast, zodat ze niet verschuiven bij het leegschudden, maar zijn tegelijkertijd makkelijk te verwijderen om schoon te maken. De stoomfunctie is een sterke toevoeging en werkt goed, vooral voor groenten en dumplings. Ook het design is geslaagd: strak en praktisch, met een handig kijkvenster. Voor een huishouden van twee personen is de capaciteit wat ruim, maar het voordeel is dat je de oven bijna niet meer nodig hebt.

Esta reseña se realizó para Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

Esta reseña se realizó para Philips Airfryer 5000-serie NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-05-31

24/03/2026

Deutschland

Deutschland

Tolles Gerät

Die Bedienung des Airfry ist super einfach. Zuerst wird gefragt welches Fach verwendet werden möchte, es gibt zwei Fächer oder durch herausnehmen des trenners ein großes. Danach kann man entweder heißluftfrittieren oder Dampfgaren sowie Dampfreinigung verwenden. Wir haben Hühnerflügel zubereitet und mit der vorinstalliert Funktion ging das super einfach. Im Anschluss hab ich das obere Fach mit Wasser gefüllt und die Dampfreinigung durchgeführt. Wir verwenden den Airfry lieber als den Backofen, da es alles viel schnell geht und es nach bestimmter Zeit ausgeht.

Esta reseña se realizó para Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

Esta reseña se realizó para Philips Steam Airfryer Megabasket NA565/02

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Avisos legales

  1. Medición de laboratorio externo, basada en la tasa de retención de vitamina C en comparación con brócoli crudo.

  2. Para obtener resultados óptimos, utiliza la función de limpieza al vapor en la cesta grande durante 15 minutos después de cada uso.

  3. En comparación con patatas fritas cocinadas en una freidora convencional de aceite *frente a Airfryers de Philips con tecnología Rapid Air.

  4. Solo se permite usar recipientes de vidrio, papel de aluminio, cerámica o acero inoxidable para recalentar.

  5. El número de recetas puede variar según el país.

  6. Medición interna de laboratorio NA56x con salmón frente al uso de un horno de clase A. Los resultados pueden variar según la receta.