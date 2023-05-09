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Nose trimmer series 1000Recortador para nariz y orejas

NT1650/16

4.1
| (67) Reseñas | 86% ha recomendado este producto
Máxima comodidad sin tirones
El recortador para nariz de la serie 1000 de Philips recorta cómodamente el vello no deseado de la nariz y las orejas. La nueva tecnología PrecisionTrim y el sistema de protección garantizan un recorte sencillo y eficaz sin tirones.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Recorta el vello de la nariz y las orejas con la máxima comodidad

Máxima comodidad sin tirones

  • Comodidad total sin tirones

  • Sistema de protección

  • Completamente lavable, pila AA

Recorta el pelo de la nariz y las orejas

Recorta el pelo de la nariz y las orejas

Llega fácilmente al pelo no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo de forma cómoda. Asegúrate de que las fosas nasales están limpias antes de su uso, inserta con cuidado el recortador en el interior de la nariz no más de 0,5 cm y hazlo circular lentamente. Al recortar el pelo de las orejas, asegúrate de que las orejas no tienen cera.

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Recorte fácil y eficaz sin cortes ni rasguños

Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Recorte sin esfuerzo desde cualquier ángulo

Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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4.1

de 4

67

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

09/05/2023

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Aanrader

Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!

Ventajas

Ligt goed in de hand

Contras

Nvt

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Der Trimmer hat großartige Funktionen!

Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.

Ventajas

Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.

Contras

Keine Nachteile

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

09/01/2023

Deutschland

Deutschland

Unkomplizierter Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer hat auf mich beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck gemacht. Es handelt sich um ein schlichtes, dunkles Design und eine praktische Größe, die gut in der Hand liegt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Trimmer auch eine Batterie. Die Rasur war sehr angenehm und ging schnell. Besonders praktisch ist die beidseitige Klinge. Nach der Rasur kann der Vorderteil des Trimmers ganz einfach für die Reinigung abgenommen werden. Eine Batterie ist wie bereits erwähnt beiliegend. Ich persönlich hätte eine Ladefunktion und verbauten Akku praktischer gefunden, aber das ist vermutlich Geschmacksache. Zu der Laufzeit mit Batterie kann ich noch nichts sagen, da ich bei bisher zwei Rasuren noch keine Batterie verbraucht habe.

Ventajas

gute Rasur, schlichtes Design

Contras

aufladbarer Akku wäre praktischer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer

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