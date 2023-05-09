Der Trimmer ist sehr stabil verarbeitet und was auch sehr wichtig ist, dass das Gerät ganz sicher ist. Der Nasentrimmer schneidet sanft Nasenhaare, Ohrenhaare, Augenbrauen. Bei der Verwendung gibt es keine Schwierigkeiten, da das Gerät nicht kompliziert ist. Das Griff hat eine sehr bequeme Handhabung. Man soll einfach die Schneide direkt an den Naseninnenflächen oder ins Ohr führen. Man soll nicht lange herumspielen - das Gerät ist flink und das Ergebnis ist super. Alle Haare sind sehr kurz getrimmt und das ganze ohne Verletzungen oder Ziepen. Der Trimmer funktioniert durch eine Batterie. Zudem ist er komplett abwaschbar. Alles in allem, das ist ein sehr praktischer Nasen- und Ohrhaartrimmer zum Entfernen unerwünschter Haare. Dies ist mein 1. Nasentrimme und ich bin sehr zufrieden damit. Kann ich nur mit dem Herzen weiter empfehlen.