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Política de devolución de 30 días
Comodidad total sin tirones
Sistema de protección
Completamente lavable, pila AA
Llega fácilmente al pelo no deseado de la nariz y las orejas y elimínalo de forma cómoda. Asegúrate de que las fosas nasales están limpias antes de su uso, inserta con cuidado el recortador en el interior de la nariz no más de 0,5 cm y hazlo circular lentamente. Al recortar el pelo de las orejas, asegúrate de que las orejas no tienen cera.
Un recortador para nariz, orejas y cejas diseñado para ofrecer seguridad y comodidad. El sistema de protección cubre las cuchillas para garantizar que no entren en contacto directo con la piel. También se ha diseñado para minimizar el vello que se pasa por alto y los tirones.
Nuestro innovador recortador de precisión de doble cara corta rápidamente y sin esfuerzo desde cualquier ángulo y en cualquier dirección.
4.1
de 4
67
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Neusje@2023
09/05/2023
Nederland
Comprador verificado
Aanrader
Fijne neustrimmer. Ligt goed in de hand en doet wat hij moet doen!
Ventajas
Ligt goed in de hand
Contras
Nvt
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Trimmer voor neus en oren
Marharyta_M
09/01/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Der Trimmer hat großartige Funktionen!
Der Philips Nasen- und Ohrenhaartrimmer (NT1650/16) hat mir sehr gut gefallen. Der Trimmer ist kompakt und liegt gut in der Hand. Entfernt Haare gut und schmerzlos. Verletzt die Haut nicht, macht ein Minimum an Lärm. Ich kann diesen Trimmer jedem empfehlen.
Ventajas
Kompakt, liegt gut in der Hand, nicht laut, verletzt die Haut nicht, schönes Design.
Contras
Keine Nachteile
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
HeroicWarden
09/01/2023
Deutschland
Parte de la promoción
Unkomplizierter Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Der Nasen- und Ohrenhaartrimmer hat auf mich beim Auspacken einen hochwertigen Eindruck gemacht. Es handelt sich um ein schlichtes, dunkles Design und eine praktische Größe, die gut in der Hand liegt. Im Lieferumfang befindet sich neben dem Trimmer auch eine Batterie. Die Rasur war sehr angenehm und ging schnell. Besonders praktisch ist die beidseitige Klinge. Nach der Rasur kann der Vorderteil des Trimmers ganz einfach für die Reinigung abgenommen werden. Eine Batterie ist wie bereits erwähnt beiliegend. Ich persönlich hätte eine Ladefunktion und verbauten Akku praktischer gefunden, aber das ist vermutlich Geschmacksache. Zu der Laufzeit mit Batterie kann ich noch nichts sagen, da ich bei bisher zwei Rasuren noch keine Batterie verbraucht habe.
Ventajas
gute Rasur, schlichtes Design
Contras
aufladbarer Akku wäre praktischer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Nasen- und Ohrenhaartrimmer
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.