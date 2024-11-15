Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Nariz, orejas, cejas
Protege el cortapatillas
2 peines-guía para cejas
En el revolucionario recortador SafeGuard de Philips, la cuchilla está protegida por una lámina protectora ultrafina que garantiza que solo se atrape el pelo, no la piel. Además, el pelo no puede quedar atrapado entre los dos elementos de corte que se mueven por separado, por lo que la ausencia de tirones está garantizada.
La empuñadura de goma suave facilita una sujeción óptima incluso cuando está húmeda para un mayor control del aparato.
4.1
de 4
296
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
jargo
15/11/2024
España
recomendable
Llevo con el aparato mucho tiempo pero se me ha roto el accesorio que trae para recortar las cejas. ¿Dónde lo puedo conseguir? Gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Carlosgenius
01/04/2015
España
Tras 2 años de uso
Pues si, llevo con este aparatito más de dos años de uso. Ni un solo problema durante todo este tiempo. Ha cumplido y sigue cumpliendo su misión sin tirones ni enganches. Los materiales con los cuales está construido son muy buenos, se nota la buena calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Okimad
23/12/2013
España
Era lo que buscaba
era un producto que había estado buscando desde hace tiempo, y que otros que había visto no me convencían ni por diseño, ni por rendimiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Nose trimmer series 3000 NT9110/30 recortador de nariz resistente al agua
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.