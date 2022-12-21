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Descatalogado
ORT7500/10
La radio Original
Recordá esos momentos especiales con esta radio Original. El encanto de los años 50 que trae este diseño de 1955 de Philips se combina con un gran sonido, lo que te ofrece graves potentes, radio FM y Crystal Clear DAB+, además de reproducción de música de manera inalámbrica desde dispositivos inteligentes mediante Bluetooth
Bluetooth®
DAB+, FM
Puerto USB para cargar
20 W
El puerto de carga USB te permite cargar tus dispositivos móviles, como teléfonos inteligentes, iPhone o iPad
Realiza una sola conexión fácil y disfruta de toda la música de tus dispositivos portátiles y ordenadores. Solo tienes que conectar el dispositivo al puerto AUDIO-IN (3,5 mm) de tu equipo de Philips. En los ordenadores, la conexión normalmente se realiza desde la salida de auriculares. Una vez conectado, podrás disfrutar de toda tu colección de música directamente en un equipo de altavoces superiores. Philips ofrece simplemente el mejor sonido.
Inspirada en la radio Original de 1955, esta radio Original lleva más allá los elementos icónicos de la legendaria radio de Philips de 1955, también conocida como Philetta "254". En su momento, esta radio compacta sorprendió al público por su sencillo diseño, su potente sonido y su recepción cristalina. El legado radiofónico de Philips data de 1927. A lo largo de las décadas, muchos modelos se han convertido en artículos de radio icónicos y para coleccionistas.
3.5
de 4
97
Reseñas
richazoo
21/12/2022
United Kingdom
Ignore the other review
So what if it doesn't have an obscure feature another radio has? It looks and sounds fantastic next to my bed and I can play music from my phone or MP3 player without cables. It's very easy to set up and use (the DAB tuned quickly and automatically) and I also find the charging socket very handy. Best of all, the clock on the display is just the right size and isn't too bright to light up the room at night.
Ventajas
Good sound, deep and with plenty of bass. Looks fantastic. Easy to set up.
Contras
To be fair, the buttons are a little difficult to press without holding it (they're very firm).
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original radio
Fecha de uso 2020-12-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original radio
Fecha de uso 2020-12-21
Pep69
02/03/2017
Nederland
Mooie radio met prima geluid.
Mooi design en zeer goed geluid, staat op kantoor en ik krijg louter leuke reacties! Wat erg jammer is dat de app die is ontwikkeld voor de bluetooth bediening vanaf het begin niet goed werkte en inmiddels helemaal niet meer.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original-radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original-radio
Churchwood
11/04/2016
Danmark
Herlig lyd
Denne radio har overrasket mig. Den har en meget behagelig lyd, faktisk er den så god, at jeg glæder mig til at høre den, uanset hvad der er på programmet. Jeg har en bred musiksmag og lytter både til jazz og klassisk, og både ældre og nyere mysik. Jeg har besluttet at købe en radio mere, så min kone også kan have glæde af den herlige lyd.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original radio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para ORT7500 Original radio