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        Descatalogado

        Reproductor de DVD portátil

        PET704K/00

        Entretenimiento que viaja contigo

        Siéntate, relájate y visualiza películas mientras te desplazas con la pantalla LCD TFT de 7” PET704 de Philips. Disfruta de tus películas favoritas en DVD, de tu música MP3-CD y CD o contempla tus fotos JPEG en cualquier momento y lugar.

        Ver todos los beneficios

        Entretenimiento que viaja contigo

        Adaptador para coche y práctico mando a distancia incluidos

        Además del adaptador para coche incluido para su uso en el vehículo, también puedes usar el reproductor portátil para disfrutar de tus DVD en casa con sólo conectarlo al televisor. Siéntate y disfruta de tus DVD favoritos gracias al mando a distancia incluido para controlar la función de reproducción.

        Hasta 2,5 horas de reproducción con una pila recargable

        La compacta pila recargable integrada ofrece energía duradera. Con sólo una carga se puede disfrutar de hasta 2,5 horas de reproducción continua de vídeo.

        Reproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD

        Reproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD

        El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD disponibles en el mercado. Discos DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW (S)VCD: todos pueden reproducirse en el reproductor. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos regrabables. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución.

        Especificaciones técnicas

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