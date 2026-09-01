Reproduce DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW y (S)VCD

El reproductor Philips es compatible con la mayoría de discos DVD disponibles en el mercado. Discos DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW (S)VCD: todos pueden reproducirse en el reproductor. DVD+/-R es una abreviatura que se utiliza para las unidades de DVD que aceptan ambos formatos de DVD grabables. De igual modo, el formato DVD+/-RW acepta ambos tipos de discos regrabables. SVCD son las siglas de "Super VideoCD". La calidad de un disco SVCD es mucho mayor que la de un disco VCD, especialmente en la nitidez de imagen gracias a la mayor resolución.