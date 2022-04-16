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PowerTouch afeitadora eléctrica en seco
Descatalogado
Asistencia
PT730/14
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Instrucciones de uso
Todas (3)
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi afeitadora de Philips?
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Marco de retención de cabezal de afeitado
Soporte
ShaversCepillo de limpieza
Mi afeitadora Philips no se carga
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua