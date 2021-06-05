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Descatalogado
Cuchillas TripleTrack
Cabezales pivotantes
Los cabezales TripleTrack (con 3 anillos de cuchillas de afeitado) cubren un 50% más de superficie de la piel de una vez. Las ranuras y orificios DualPrecision te permiten afeitar el pelo largo y corto con comodidad.
Los cabezales se flexionan para permanecer en contacto con la piel y pivotan para aportar una nueva dimensión de movimiento, todo lo cual proporciona un afeitado apurado, rápido y cómodo.
Las cuchillas DualPrecision afeitan cómodamente pelo largo y barba de 2 días. 1. Las ranuras cortan pelo largo. 2. Los orificios cortan barba de 2 días.
4.1
de 4
56
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
A3jaan
05/06/2021
Nederland
Fijn scheerapparaat met trimmer
Heb een kleine 10 jaar plezier gehad van dit apparaat. Helaas i.v.m. slijtage van het kunststoffen onderdeel dat de koppen op zijn plaats moest houden, afstand moeten doen.
Ventajas
zie revieuw
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
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Esta reseña se realizó para Shaver series 5000 PowerTouch PT925/80 Dry electric shaver
A3jaan
09/12/2020
Nederland
Bijzonder fijn scheerapparaat en neustrimmer
Apparaat ligt goed in de hand en voldoet in ruime mate. Neustrimmer is handige toevoeging.
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rarrbo
10/07/2017
France
Comprador verificado
Rasage confortable et efficace
Fonctionne bien avec des messages qui apparaissent : robinet pour rinçage. Rasage efficace et en douceur
Sí, recomiendo este producto
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