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QC5000/00
Nuestro patentado 2D Contour Tracking System garantiza un corte de pelo uniforme. Se adapta a los contornos de la cabeza, proporcionándote el control sobre el estilo de corte.
Cree cualquier estilo con el exclusivo peine-guía ajustable que le ofrece hasta 8 posiciones de longitud de 1 a 21 mm. El mecanismo de bloqueo integrado le garantiza un corte de pelo seguro.
2.0
de 4
1
Reseña
PatrickR
14/09/2019
België
cable cassé.
Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux