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Hairclipper series 1000Cortapelos

QC5000/00

2
| (1) Reseña
Cortapelos
Este cortapelos de Philips te permite crear el estilo que desees.
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No necesita práctica

Cortapelos

Control total

Control total

Nuestro patentado 2D Contour Tracking System garantiza un corte de pelo uniforme. Se adapta a los contornos de la cabeza, proporcionándote el control sobre el estilo de corte.

Corte fácil y seguro

Corte fácil y seguro

Cree cualquier estilo con el exclusivo peine-guía ajustable que le ofrece hasta 8 posiciones de longitud de 1 a 21 mm. El mecanismo de bloqueo integrado le garantiza un corte de pelo seguro.

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2.0

de 4

1

Reseña

5
4
3
1

14/09/2019

België

België

cable cassé.

Le câble (plastique de mauvaise qualité) a cassé net à la base de l'appareil alors que je suis très soigneux. Impossible à ouvrir/déclipser sans casser le plastique. Irréparable. Game over.

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 1000 QC5000/00 Tondeuse à cheveux

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