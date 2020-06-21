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  • Un corte de pelo sencillo para toda la familia
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Hair clipperCortapelos lavable

QC5115/15

4.2
| (703) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Un corte de pelo sencillo para toda la familia
El cortapelos Family Clipper de Philips permite cortar el pelo fácilmente a toda la familia. Su diseño ultrasilencioso, sus 11 posiciones de longitud y sus cuchillas autoafilables de acero ofrecen un rendimiento y una experiencia ideales para niños y adultos por igual.
Ver todos los beneficios

Corte silencioso y fiable para todas las edades

Un corte de pelo sencillo para toda la familia

  • Cuchillas metálicas autoafilables

  • 11 posiciones de longitud

  • Uso con cable

  • Hasta 5 años de garantía

Rendimiento silencioso y potente

Rendimiento silencioso y potente

Un cortapelos para toda la familia con todo el rendimiento y cero estrés: su motor fluido está diseñado para ofrecer potencia con menos vibraciones, lo que ayuda a recortar el pelo sin sobresaltos.

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 21 mm.

Ajusta fácilmente la longitud del cabello entre 0,5 y 21 mm.

Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elija entre 10 ajustes de 3 a 21 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para conseguir corte más apurado y preciso de 0,5 mm.

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Cuchillas autoafilables de acero, sin necesidad de lubricación

Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

703

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

16/05/2020

España

España

Genial cortapelos

Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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Avisos legales

  1. La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.

  2. Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.