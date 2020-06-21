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Cuchillas metálicas autoafilables
11 posiciones de longitud
Uso con cable
Hasta 5 años de garantía
Un cortapelos para toda la familia con todo el rendimiento y cero estrés: su motor fluido está diseñado para ofrecer potencia con menos vibraciones, lo que ayuda a recortar el pelo sin sobresaltos.
Personaliza la longitud del pelo con precisión y facilidad: elija entre 10 ajustes de 3 a 21 mm en incrementos de 2 mm, y basta con retirar el peine-guía para conseguir corte más apurado y preciso de 0,5 mm.
Nunca había sido tan fácil lucir un buen look: nuestros cortapelos cuentan con cuchillas autoafilables increíblemente duraderas, lo que garantiza un arreglo preciso desde el primer día hasta el quinto año y más allá.
Premios
4.2
de 4
703
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Ventajas
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Contras
No lleva cepillo para limpiarla .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Javieliko
16/05/2020
España
Genial cortapelos
Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
La garantía ofrece una cobertura de hasta 5 años, incluida una garantía global estándar de 2 años, con 3 años extra disponibles tras registrar el dispositivo en un plazo de 90 días a partir de la fecha de compra.
Solo se aplica a los modelos de las series 5000, 7000 y 9000. Disponible para el mercado global, excepto en EE. UU., Canadá y China.