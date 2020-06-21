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Descatalogado

cortapelos familiar

QC5130/15

4.2
| (703) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

1 premio

Corta el pelo a tus familiares
Nunca ha sido tan fácil cortarles el pelo a tus familiares. Este cortapelos ofrece un motor potente pero silencioso, un diseño ergonómico y cuchillas suaves y puntas del peine suaves con la piel, además de la increíble comodidad que otorga no necesitar cables.
Ver todos los beneficios

con nuestro cortapelos más rápido para adultos y niños

Corta el pelo a tus familiares

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 11 posiciones de longitud

  • 60 min de uso sin cable/8 h de carga

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Se ajusta a diferentes posiciones de longitud

Córtate el pelo a la longitud exacta que desees. Solo tienes que seleccionar una de las 11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm con incrementos de 2 mm o quitar el peine-guía para un corte de 0,5 mm más apurado.

Rendimiento silencioso y potente

Rendimiento silencioso y potente

Los cortapelos de Philips, adecuados para toda la familia, cuentan con todo el rendimiento sin molestias. Su suave motor se ha diseñado para proporcionar potencia con menos vibraciones, para ayudar a mantener la calma mientras cortas.

Peines-guía redondeados para evitar los tirones y la irritación

Peines-guía redondeados para evitar los tirones y la irritación

Las cuchillas y los peines-guía de este cortapelos tienen puntas redondeadas para un corte de pelo suave y seguro.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

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Piezas y accesorios

Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

703

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

16/05/2020

España

España

Genial cortapelos

Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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