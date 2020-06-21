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Descatalogado
Cuchillas de acero inoxidable
11 posiciones de longitud
60 min de uso sin cable/8 h de carga
Córtate el pelo a la longitud exacta que desees. Solo tienes que seleccionar una de las 11 posiciones de longitud entre 3 mm y 21 mm con incrementos de 2 mm o quitar el peine-guía para un corte de 0,5 mm más apurado.
Los cortapelos de Philips, adecuados para toda la familia, cuentan con todo el rendimiento sin molestias. Su suave motor se ha diseñado para proporcionar potencia con menos vibraciones, para ayudar a mantener la calma mientras cortas.
Las cuchillas y los peines-guía de este cortapelos tienen puntas redondeadas para un corte de pelo suave y seguro.
Premios
4.2
de 4
703
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Ventajas
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Contras
No lleva cepillo para limpiarla .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Javieliko
16/05/2020
España
Genial cortapelos
Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper