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Descatalogado

Hairclipper series 7000Cortapelos

QC5390/80

4.2

| (703) Reseñas | 85% ha recomendado este producto

Precisión profesional

Este cortapelos de Philips ha sido diseñado para obtener la máxima precisión, cuenta con una pantalla digital y es el que más posiciones de longitud ofrece del mercado. Una carga rápida proporciona hasta 60 minutos de uso sin cable. Para obtener siempre un estilo preciso.

Ver todos los beneficios
Philips OneGrooming #1 Icon

La marca n.º 1 del mundo de arreglo personal eléctrico1

Precisión profesional

  • Cuchillas de titanio

  • 41 posiciones de longitud

  • 60 min de uso/1 h de carga

  • Peine, tijeras y funda de viaje

Rendimiento de corte superior con cuchillas revestidas con titanio

Rendimiento de corte superior con cuchillas revestidas con titanio

Cuchillas avanzadas de titanio para un rendimiento de corte superior y perfilados de larga duración

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante

2 años de garantía, voltaje universal, no necesita lubricante

Todos nuestros productos de arreglo personal se han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de garantía mundial, compatibilidad con voltaje internacional y no necesitan lubricante.

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza bajo el grifo

Cabezal con apertura a presión que facilita la limpieza bajo el grifo

Abre el cabezal y acláralo bajo el grifo para limpiarlo.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.2

de 4

703

Reseñas

85%

ha recomendado este producto

21/06/2020

España

España

De momento muy bien

Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .

Ventajas

Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.

Contras

No lleva cepillo para limpiarla .

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Fecha de uso 2020-05-21

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Fecha de uso 2020-05-21

01/06/2020

España

España

Comprador verificado

Buen producto

La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Fecha de uso 2019-05-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Fecha de uso 2019-05-01

16/05/2020

España

España

Genial cortapelos

Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper

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  1. Euromonitor International, volumen de ventas al por menor en unidades, arreglo personal eléctrico compuesto por la combinación de las categorías de afeitadoras corporales, limpiadores faciales eléctricos y aparatos para el cuidado del cabello, datos de 2025. 