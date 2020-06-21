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Descatalogado
Precisión profesional
Este cortapelos de Philips ha sido diseñado para obtener la máxima precisión, cuenta con una pantalla digital y es el que más posiciones de longitud ofrece del mercado. Una carga rápida proporciona hasta 60 minutos de uso sin cable. Para obtener siempre un estilo preciso.
Cuchillas de titanio
41 posiciones de longitud
60 min de uso/1 h de carga
Peine, tijeras y funda de viaje
Cuchillas avanzadas de titanio para un rendimiento de corte superior y perfilados de larga duración
Todos nuestros productos de arreglo personal se han diseñado para durar. Cuentan con 2 años de garantía mundial, compatibilidad con voltaje internacional y no necesitan lubricante.
Abre el cabezal y acláralo bajo el grifo para limpiarlo.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
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4.2
de 4
703
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
Coletines12
21/06/2020
España
De momento muy bien
Porque me parece bien producto y porque confío en la marca ya que tengo varias .
Ventajas
Esta muy bien y completo. Fácil de manejar.
Contras
No lleva cepillo para limpiarla .
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Fecha de uso 2020-05-21
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Fecha de uso 2020-05-21
Luisfer
01/06/2020
España
Comprador verificado
Buen producto
La relación calidad-precio está muy bien. Muy manejable, corta el pelo muy bien.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Fecha de uso 2019-05-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Fecha de uso 2019-05-01
Javieliko
16/05/2020
España
Genial cortapelos
Funciona muy bien , muy buena elección , suave no hace ruido y se limpia facilmente
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Hairclipper series 7000 QC5380/80 Hair clipper
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