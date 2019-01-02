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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

Descatalogado

OneBladeCuchilla de recambio

QP210/50

3.8
| (135) Reseñas
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
Su doble sistema de protección, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace el afeitado más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado incluye una unidad de corte de movimiento rápido que corta cualquier longitud de pelo
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

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Face + Body reacondicionada

QP6552/30R1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, perfila y afeita

  • 1 original

  • Para todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Para todos los mangos OneBlade

Para todos los mangos OneBlade

Compatible con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.8

de 4

135

Reseñas

02/01/2019

España

España

Como una maquinilla nueva

Personalmente los uso en la OneBlade Pro QP6520/20, aunque son compatibles con varios de los modelos. Estos recambios son ideales cuando comienzas a notar que la anterior cuchilla no corta como antes. Muy fáciles de extraer y de colocar. No los he usado el tiempo suficiente como para saber cuánto duran exactamente, pero, usando la maquinilla una vez a la semana (en mi caso), diría que puede durar unos 6 meses cada recambio. Tiempo que disminuirá cuanto más lo uses. Hasta ahora no he tenido problemas con ellas. Tienen una calidad igual de buena que la que viene con la OneBlade.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

28/12/2018

España

España

El mejor apurado y precisión

La Philips OneBlade Pro QP6520/30 me ha sorprendido muchísimo. De todas las maquinas de grooming que hay actualmente en el mercado que he probado, el apurado de la OneBlade es lo más parecido a la cuchilla manual tradicional. La ventaja sobre ésta es que es mucho más rápido ya que con una pasada, o como máximo 2 en zonas difíciles consigues el resultado que buscas. Además, no necesitas espuma ya que el diseño y la protección del cabezal hacen imposible que la maquina te irrite o te corte. Si te cortas con una OneBlade has de hacerlo a propósito. Es muy cómoda de utilizar, no pesa nada y la forma se adapta perfectamente a tu mano. Yo gasto tan sólo 5% de batería por afeitado (lo sé porque aparece indicado en la pantalla LED de la máquina), así que puedes afeitarte entre 15 y 20 veces con una sola carga completa, que por cierto tarda solamente una hora en el panel de carga, que queda bien en el baño. Es muy cómoda de limpiar ya que puedes hacerlo simplemente colocándola debajo del grifo. Incluye un peine de precisión regulable para recortar la barba si tu estilo no es un afeitado apurado. Es muy precisa ya que no hay espuma que dificulte la visión, en todo momento sabes hasta donde has afeitado exactamente. Con la cuchilla de doble cara puedes afeitar en ambas direcciones, en función de lo que te sea más cómodo para cada zona.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

28/12/2018

España

España

Gran manejabilidad y durabilidad

Como maquina de afeitar es una excelente herramienta, rapida y de uso muy similar a lo que ya estamos acostumbrados, es un must have...

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP210/50 Cuchilla de recambio

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  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.