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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
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  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
  • Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

Descatalogado

OneBladeCuchilla de recambio

QP610/50

4.3
| (221) Reseñas | 90% ha recomendado este producto
Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo
Su doble sistema de protección, un revestimiento deslizante combinado con puntas redondeadas, hace el afeitado más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado incluye una unidad de corte de movimiento rápido que corta cualquier longitud de pelo
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marca de arreglo personal eléctrico preferida en el mundo1

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OneBlade reacondicionado

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QP2520/30R1

OneBlade reacondicionado

OneBlade reacondicionado

QP2520/20R1

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo

  • Recorta, perfila y afeita

  • 1 cuchilla original y 1 kit para el cuerpo

  • Funciona con todos los mangos OneBlade

  • Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura

Exclusiva tecnología OneBlade

Exclusiva tecnología OneBlade

Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Para todos los mangos OneBlade

Para todos los mangos OneBlade

Compatible con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.3

de 4

221

Reseñas

90%

ha recomendado este producto

21/09/2022

España

España

Comprador verificado

Lo mejor que he probado hasta ahora

Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados

Ventajas

Todo

Contras

Precio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

01/12/2020

España

España

El producto cumple con las caractereísticas indica

Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.

Ventajas

Relación calidad precio

Contras

La durabilidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio

25/11/2020

España

España

Lo mejor del mercado

Se nota que hay mucha tecnología detrás de estas cuchillas, porque apuran mogollón y es imposible que te corten o irriten

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024. 

  1. Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.