Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
De vuelta a la rutina
20% de descuento con el cupón* B2R20
Descatalogado
QP2520/16
QP2620/20R1
QP2620/25
QP2620/30R1
QP2630/30R1
QP2520/20
QP2520/25
QP2530/30R1
QP2520/30R1
QP2520/20R1
Recorta, perfila y afeita
1 cuchilla original y 1 kit para el cuerpo
Funciona con todos los mangos OneBlade
Cuchilla de acero inoxidable que dura hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura
Philips OneBlade es un revolucionario modelador híbrido que recorta, afeita y crea líneas definidas con cualquier longitud de barba. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida realmente eficiente, incluso con el vello más largo.
Compatible con OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) y OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.
4.3
de 4
221
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Gutsypuck
21/09/2022
España
Comprador verificado
Lo mejor que he probado hasta ahora
Afeitado impecable y muy seguro ya que es imposible cortarse, no hace daño ninguno y se lo recomendaría y de echo se lo recomiendo a todos mis allegados
Ventajas
Todo
Contras
Precio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
morileño99
01/12/2020
España
Parte de la promoción
El producto cumple con las caractereísticas indica
Tras unos días de prueba en diferentes situaciones puedo decir con total seguridad que las cuchillas cumplen con todas las características indicadas en la descripción. Su precisión de corte tanto en cara, pecho, abdomen y demás partes es la perfecta. Funciona correctamente bajo el agua. A la hora del afeitado no irrita ni deja la piel roja, algo por lo que también es un punto a favor. Relación precio- calidad muy buena. Sin duda las recomendaría sin pensarlo.
Ventajas
Relación calidad precio
Contras
La durabilidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP620/50 Cuchilla de recambio
Hoseone
25/11/2020
España
Lo mejor del mercado
Se nota que hay mucha tecnología detrás de estas cuchillas, porque apuran mogollón y es imposible que te corten o irriten
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP610/50 Cuchilla de recambio
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.