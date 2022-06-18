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Descatalogado
Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud
Peine-guía de precisión 14 longitudes
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñada para arreglar el vello facial y afeitar el vello corporal, la Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de pelo. Proporciona un afeitado fácil y cómodo gracias a su revestimiento deslizante y a sus puntas redondeadas. Además, con una unidad de corte que se mueve 200 veces por segundo, es eficaz incluso con el vello más largo.
Utiliza el peine-guía de precisión regulable incluido para recortar la barba y obtener un acabado uniforme. Elige una de las 14 posiciones de longitud con bloqueo para conseguir una barba corta, una barba media o un estilo de barba larga.
Consigue líneas precisas en segundos con la cuchilla de doble cara, que te permite ver cada pelo que estás cortando.
4.3
de 4
1414
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Maxi4
18/06/2022
España
Artículo de gran calidad
Después de varios usos puedo confirmar que cumple las expectativas esperadas de un producto para esta necesidad.
Ventajas
Fiable y algo importante: no notas tirones.
Contras
En un producto así, me gustaría que le acompañara un "estuche" rígido y no una bolsa.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Carlos Tomas
29/04/2022
España
Comprador verificado
La mejor que he tenido
Muy buena máquina de afeitar,cómoda y fácil de usar,batería muy duradera y muy buen apurado
Ventajas
Batería y regulador de largo del pelo
Contras
De momento nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
mbomba26
04/04/2022
España
Comprador verificado
Cumple con su objetivo perfectamente.
Hace un tiempo utilizamos la primera Phillips de este tipo que salió al mercado y quedamos muy sorprendidos con su uso. Por eso nos decidimos a renovarlo por esta y el resultado es muy superior a la anterior en apurado y uso.
Ventajas
Comodidad de uso y el nuevo de batería visible
Contras
Los niveles de apurado con el peine, están bien pero cuesta adecuarse a ellos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6520/20 OneBlade Pro
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Cada cuchilla dura hasta 4 meses: para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados a la semana. Los resultados reales pueden variar.
Compatible con todos los modelos OneBlade excepto QP4xx