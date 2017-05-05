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Descatalogado

Beardtrimmer series 3000Recortador de barba

QT4005/15

3.6

| (68) Reseñas

Barba perfecta más fácil

Dale la forma deseada a tu barba con este cortabarba. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.

Ver todos los beneficios

La manera más cómoda de empezar con tu barba

Barba perfecta más fácil

  • Ajuste de precisión de 0,5 mm

  • Cuchillas de acero inoxidable

  • 10 h de carga/45 min de uso sin cable

Precisión de 0,5 mm

Precisión de 0,5 mm

Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar, entre 0,5 y 10 mm

Posiciones de longitud fáciles de seleccionar, entre 0,5 y 10 mm

Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.

Obtén un recorte perfecto y seguro

Obtén un recorte perfecto y seguro

Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.6

de 4

68

Reseñas

05/05/2017

España

España

Comprador verificado

Perfecto

Es lo que estaba buscando, en la posición 1 te deja a la barba al minimo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

18/12/2013

España

España

Exactamente lo que quería

Poco más puedo añadir, es lo que buscaba, fácil de usar y limpiar, ocupa poco espacio, la batería dura bastante y su rendimiento es muy notable, quizás falta algo para zonas un poco más complicadas, pero seguramente no era ese el objeto de este producto. En general muy satisfecho Puestos a exigir lo de zonas dificiles y que sin peine apurara más (casi afeitado), pero ya digo que en ningún momento ponìa que fuera para eso. Saludos.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

04/12/2013

España

España

Afeitado Apurado

Una maquinilla que te deja un afeitado apurado sin cortes , ni irritaciones , ni la piel con rojeces , relación calidad- precio , y la garantía de una buena marca.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer

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