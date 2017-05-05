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Descatalogado
QT4005/15
Barba perfecta más fácil
Dale la forma deseada a tu barba con este cortabarba. Precisión al cortar desde 0,5 mm hasta 10 mm.
Ajuste de precisión de 0,5 mm
Cuchillas de acero inoxidable
10 h de carga/45 min de uso sin cable
Utilizá el recortador en la primera posición para obtener una barba corta perfecta de solo 0,5 mm.
Girá la rueda para seleccionar y bloquear de forma sencilla la posición que desees: desde barba de 3 días de 0,5 mm hasta barba completa de 10 mm, en intervalos precisos de 0,5 mm.
Las cuchillas autoafilables de acero de la cortabarba Philips 3000 se mantienen tan afiladas y eficaces como en el primer día para brindar un corte perfecto y seguro, siempre.
3.6
de 4
68
Reseñas
pfonta
05/05/2017
España
Comprador verificado
Perfecto
Es lo que estaba buscando, en la posición 1 te deja a la barba al minimo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Pekador
18/12/2013
España
Exactamente lo que quería
Poco más puedo añadir, es lo que buscaba, fácil de usar y limpiar, ocupa poco espacio, la batería dura bastante y su rendimiento es muy notable, quizás falta algo para zonas un poco más complicadas, pero seguramente no era ese el objeto de este producto. En general muy satisfecho Puestos a exigir lo de zonas dificiles y que sin peine apurara más (casi afeitado), pero ya digo que en ningún momento ponìa que fuera para eso. Saludos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Jhonny25
04/12/2013
España
Afeitado Apurado
Una maquinilla que te deja un afeitado apurado sin cortes , ni irritaciones , ni la piel con rojeces , relación calidad- precio , y la garantía de una buena marca.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 beard and stubble trimmer